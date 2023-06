Emma D'Arcy, Rhaenyra de 'La casa del dragón', confiesa el consejo que le dio su tataranieta Emilia Clarke

Tras el éxito de 'Juego de Tronos', HBO presentó 'La casa del dragón', una precuela situada 200 años antes de los hechos de la serie original y centrada en la familia Targaryen. La nueva serie creada por George R. R. Martin ha cosechado un gran éxito y la temporada 2 ya ha comenzado a rodarse.

Emma D'Arcy se convirtió en la estrella de 'La casa del dragón' rápidamente, conquistando el corazón de los fans de la saga en el papel adulto de Rhaenyra Targaryen. Así mismo ocurrió con Emilia Clarke en 'Juego de Tronos' quien interpretaba a la madre de dragones, Daenerys Targaryen, descendiente de Rhaenyra. Por lo que parece que es cosa de familia.

Emilia Clarke en 'Juego de Tronos' | HBO

D'Arcy ha revelado durante una entrevista para The Hollywood Reporter que tuvo un encuentro con Clarke antes de que comenzara el rodaje de 'La casa del dragón'. "Hablé con Emilia Clarke antes de comenzar a rodar, y ella era guapísima y muy generosa", ha afirmado D'Arcy aunque ha admitido que prefiere no revelar los consejos que la actriz le había dado: "Me dijo un montón de cosas que, sinceramente, me las voy a guardar para mí".

Sin embargo, la estrella de 'La casa del dragón' sí ha confesado cuál era uno de sus mayores miedos antes de hacerse con el papel: "Escribí una lista de pros y contras durante el proceso de audiciones. El más grande en la lista de contras era la pérdida del anonimato, pero probablemente esa era una forma de escribir 'recibir odio' o algo así". D'Arcy, que se identifica como persona no binaria, ha confesado en varias ocasiones su temor a ser juzgade por interpretar a una mujer en la serie, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Emma D'Arcy como Rhaenyra Targaryen en el 1x10 de 'La Casa del Dragón' | HBO Max

"Tan pronto como salió la serie, sentí que estaba de vuelta en el patio de recreo. Tenía esta extraña hipervisibilidad, paranoia y este tipo de sociabilidad que me resultaba muy difícil de considerar", ha admitido.

"También tengo mucha suerte. Esa peluca es una bendición, la gente no me reconoce, entonces midía a día prácticamente no ha cambiado, por lo que me siento muy agradecide, sobre todo porque siento que la capacidad de observar a los demás y no ser observado es fundamentalmente importante para nuestro trabajo", ha relatado. "Creo que he estado bastante preocupade por eso".