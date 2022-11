'La Casa del Dragón': La peligrosa solución casera de Emma D'Arcy para su pelo y lograr el papel de Rhaenyra

'La Casa del Dragón' ha dejado una primera temporada que ha sido muy aplaudida por todos los fans del universo de 'Juego de Tronos'. Pero, gran parte de este éxito ha sido las grandes interpretaciones de su reparto como es el caso de Olivia Cooke, Milly Alcock, Paddy Considine, Matt Smith o Emma D'Arcy.

Emma D'Arcy interpreta a Rhaenyra en su versión adulta tras aparecer por primera vez en el episodio 6, después de un largo salto temporal.

La estética de Emma es muy diferente en la vida real a su personaje. Y es que, mientras D'Arcy suele llevar el pelo corto y rapado por los lados Rhaenyra tiene un pelo platino muy largo que solucionan en la serie con una peluca.

Emma D'Arcy en GQ Hombres del Año | Cordon Press

Emma recuerda en una entrevista a 'EW' que improvisó su primera prueba para la serie, aunque desconocía que era para 'La Casa del Dragón', y se grabó en su iPhone apoyado en una bolsa de patatas fritas.

Pensó que no volvería a saber nada más de esta audición pero tras este primer vídeo se pusieron en contacto con D'Arcy y vinieron muchas más pruebas grabadas hasta que tuvo una llamada virtual a través de Zoom con Miguel Sapochnik y Ryan Condal, los showrunner de 'La Casa del Dragón'.

Durante esta conversación los showrunners preguntaron a D'Arcy si tenía una peluca para que el efecto fuese más real y cercano a su personaje: "¿Me veo como si tuviera una peluca?", respondió Emma quien ya ha hablado abiertamente de que es una persona no binaria como puedes ver en el vídeo de arriba.

La audición se realizó durante la pandemia del Covid-19 por lo que no podía conseguir una peluca ya que los sitios estaban cerrados: "Todo lo que tenía eran algunas extensiones de pelo que me sobraron de un trabajo. No había forma de ponérmelas, ni idea de cómo hacerlo", explica.

Emma D'Arcy como Rhaenyra Targaryen en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

"Durante 24 horas, mi pareja y yo lo intentamos, no puedo poner más énfasis en esa palabra", recuerda. Para luego explicar la peligrosa solución para su cuero cabelludo que encontraron: "Mi pelo era tan largo como ahora. Pegamos estas extensiones de pelo con pegamento de silicona a estas grapas de peluca. Mandamos fotos a Miguel, y pensamos que lo habíamos conseguido salvar".

Pero Miguel les dijo: "¿Puedes seguir intentándolo?", por lo que su pelo corto le estaba dando bastantes problemas. "Seguimos intentándolo hasta que encontramos algo que me dio la ilusión de que tenía una melena larga. Y luego, cada vez que grabábamos después de eso, me sentaba frente a la televisión y mi pareja me ponía las extensiones durante una hora y media antes de que grabáramos algo", termina diciendo.

