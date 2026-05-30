Steven Spielberg señala dónde pone el límite en el uso de la IA en Hollywood: "No estoy dispuesto a sustituir eso"

Steven Spielberg ha trazado una clara línea roja sobre el uso de la inteligencia artificial en Hollywood. El director de Tiburón y La lista de Schindler considera que la IA puede tener aplicaciones útiles en determinadas tareas de producción, pero defiende que el problema empieza cuando la herramienta tecnológica deja de ser un instrumento de apoyo y sustituye el criterio humano en el proceso creativo.

Steven Spielberg en los Globos de Oro 2026 | Gtres

"Donde la IA no me gusta es cuando adopta una postura o cuando deja una silla vacía en la mesa de guionistas. No estoy dispuesto a sustituir eso porque no creo realmente en su conciencia", señala Spielberg en el podcast IMO, donde añade que "no creo que haya ningún sustituto para el alma, no creo que eso sea un algoritmo que se pueda inventar".

El cineasta, que ya exploró la frontera entre tecnología, emoción y humanidad en A.I. Inteligencia Artificial, sostiene que "un ordenador que piensa que siente más de lo que sentimos nosotros es algo contrario a la forma en la que me criaron y a cómo practicaré mi propio oficio de producir y dirigir en el futuro".

Steven Spielberg | Gtres

Spielberg explica que la IA puede ser útil para ahorrar trabajo en aspectos concretos de una producción como la búsqueda de localizaciones, pero fue tajante respecto a su uso en otras fases del proceso creativo. "No me digas cómo escribir el diálogo de este personaje, no me digas dónde tiene que ir la cámara y tampoco me digas cómo debe ser el decorado, salvo que la IA sea simplemente una herramienta dentro de una gran caja de herramientas del diseñador de producción", afirma.

"Utilizad la IA como una herramienta, pero no como la última palabra en nada creativo. Ahí es donde marco el límite", sentencia el realizador, que el 12 de junio estrena en cines El día de la revelación, su regreso al cine de extraterrestres tras Encuentros en la tercera fase, E.T. y La guerra de los mundos.

"Si descubrieras que no estamos solos, si alguien te abriera los ojos y te lo demostrase, ¿te asustarías? Este verano, la verdad será revelada a siete mil millones de personas", reza la escueta sinopsis del filme, que está protagonizado por Emily Blunt (Oppenheimer, Un lugar tranquilo), Josh O'Connor (Rivales, The Crown), Colin Firth (El discurso del rey, Kingsman), Eve Hewson (Hermanas hasta la muerte, La pareja perfecta) y Colman Domingo (Las vidas de Sing Sing, Rustin).

Emily Blunt en El día de la revelación | Universal Pictures

Spielberg no es la única gran figura de Hollywood que ha compartido sus reservas sobre el papel de la inteligencia artificial en la creación artística. Leonardo DiCaprio se pronunció en diciembre de 2025 en una entrevista con Time, donde defendió que una obra no puede considerarse arte de manera auténtica si no procede de una experiencia humana.

"Creo que cualquier cosa que vaya a ser considerada auténticamente arte tiene que venir del ser humano", aseguró DiCaprio, que trabajó con Spielberg en Atrápame si puedes. "¿No habéis oído esas canciones que son mezclas absolutamente brillantes y dices: 'Dios mío, esto es Michael Jackson cantando a The Weeknd', pero luego tiene sus 15 minutos de fama y se disipa en el éter de otra basura de Internet. No tiene humanidad", sostuvo el actor.