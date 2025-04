La dura infancia de Aimee Lou Wood (The White Lotus), le diagnosticaron "TDAH con rasgos autistas" y bulimia: "Era casi muda"

La actriz de The White Lotus y Sex Education, Aimee Lou Wood, ya compartió anteriormente que, durante su adolescencia, enfrentó momentos complicados debido a las constantes burlas y acoso por sus dientes.

Ahora, se ha sincerado sobre los difíciles problemas con los que tuvo que lidiar durante su infancia y cómo estos le afectaron profundamente. Fue diagnosticada con TDAH y autismo, además de luchar contra una timidez paralizante y un trastorno de alimentación.

"Estaba casi muda, con mucha ansiedad social. No podía sentarme a comer. Mi madre tenía que dejar comida por casa y yo tenía que picar entre comidas. Ahora sé que era neurodivergencia", confiesa a la revista cultural de The Sunday Times.

También ha compartido lo difícil que le resultaban ciertas tareas que para los demás parecían cotidianas: "Hace unos años me diagnosticaron TDAH con rasgos autistas. Pero luego me recomendaron que me hiciera una evaluación de autismo", comenta. "Creen que quizá sea el autismo el que está provocando el problema y que el TDAH es casi un subproducto del enmascaramiento".

Aimee en 'Sex Education' | Netflix

Por otro lado, su éxito en la reconocida serie Sex Education despertó varias inseguridades sobre su apariencia, lo que la llevó a empezar a "desexualizarse". Sin embargo, Aimee reveló que gracias a su papel en la serie pudo superar la dismorfia corporal que llevaba sufriendo toda su vida.

Finalmente, la actriz fue aconsejada a acudir a terapia después de que el personal de su escuela de teatro detectara su lucha contra la bulimia, lo que le permitió sanar sus problemas con su cuerpo. La terapia también la ayudó a explorar y enfrentar los traumas de su infancia para poder sanar.