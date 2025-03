Aimee Lou Wood (The White Lotus), impactada por la popularidad de sus dientes tras sufrir acoso toda la vida: "No lo puedo creer"

La estrella de The White Lotus, Aimee Lou Wood, quien interpreta a Chelsea en la temporada 3, ha destacado en esta nueva entrega de la serie por sus característicos dientes. Para la actriz, esta parte de su cuerpo ha supuesto motivo de burlas y de acoso durante gran parte de su vida.

Recientemente, abordó el tema de su distintiva sonrisa y aclaró que sus dientes son completamente reales, sin carillas. Además, la actriz británica comentó que le resultaba difícil interpretar de manera realista a un personaje estadounidense, ya que ninguno de ellos tiene una dentadura como la suya.

Ahora, Aimee ha vuelto a hablar al respecto sobre el tema después de ver la fascinación de los fans de la serie con el hueco entre los dientes.

"No puedo creer el impacto que están teniendo mis dientes", bromea en The Jonathan Ross Show. "Porque los estadounidenses no se lo pueden creer... pero todos se están portando de maravilla".

La estrella de Sex Education también ha confesado que con frecuencia le aparecen vídeos en redes sociales de ortodoncistas analizando su mordida. "Analizan mis dientes y comentan qué está mal en ellos", explica.

"Pero al final dicen: Pero no creemos que deba cambiar nada. ¡Dios mío, qué bien se siente! Un verdadero momento de cambio después de haber sufrido acoso por mis dientes durante toda la vida", confiesa con alegría. "Ahora la gente me aplaude en el público solo por tener estos dientes".

A pesar de sentirse feliz y orgullosa de su sonrisa, la actriz ha dejado claro: "Espero que la gente no empiece a limarse los dientes para tener huecos". Para ella ha sido importante normalizar su dentadura, pero no por ello debería convertirse en una moda más.