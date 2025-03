Aimee Lou Wood (The White Lotus) asegura que sus dientes son reales y reconoce la limitación que tiene en su carrera

Una de las actrices que más ha llamado la atención de la temporada 3 de The White Lotus ha sido Aimee Lou Wood, quien interpreta a Chelsea dentro de la serie. Y, uno de los motivos por los que se habla de ella es por su característica dentadura.

Aimee se dio a conocer en la serie Sex Education y desde entonces su aspecto físico ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales. Recientemente, la actriz británica ha decidido abordar el tema de sus distintivos dientes, algo que le lleva afectando toda su vida.

Aimee Lou Wood y Walton Goggins en la tercera temporada de The White Lotus | MAX

Pero no es la primera vez que habla abiertamente sobre ello. En 2020 ya declaró que "siempre tenía mucha confianza cuando iba a las audiciones de teatro, pero si era algo de televisión, me sorprendía mucho cuando me llamaban".

Además, explicó que comenzó a sentirse mejor al ver que la modelo Georgia May Jagger, quien también es conocida por su peculiar sonrisa, se convirtió en el rostro de Rimmel London en 2009. "De repente, pasé de ser una tonta a decir: 'Oh, eres un poco modelo, ¿no?' Así que quiero agradecerle a Georgia May Jagger por representar los dientes de conejo", dijo Amiee.

Ahora, la actriz ha profundizado más en el tema y ha declarado una limitación que ha sentido siempre como actriz por sus dientes. Y es que, Aimee sentía que no podría interpretar de manera realista a un personaje estadounidense.

"Son los dientes. Ningún americano tiene mis dientes", confiesa en On Demand Entertainment. "Simplemente no los tienen. Tendría que ponerme carillas. Porque... creo que eso es realmente una de las razones".

Durante la entrevista, Amiee ha querido compartir una anécdota que le pasó mientras se encontraba en Chicago para interpretar un papel estadounidense en una obra de teatro. Según cuenta, se estaba en un bar hablando con un hombre hasta que él le dijo: "Lo sabía. Lo sabía. Tu acento era genial, pero sabía que no eras estadounidense. Simplemente, no pareces estadounidense".

En relación a sus compañeros de reparto en The White Lotus, ha expresado a The Hollywood Reporter: "Esta gente vive en Hollywood. Yo vivo en mi pequeño apartamento en el sureste de Londres y tengo una sensibilidad tan británica que no sabía cómo manejarme estando rodeada de tanta gente tan atrevida y segura de sí misma".

"Todo lo que hago es burlarme de mí misma. Incluso la forma en que (los fans de White Lotus) hablan de mí y de mis dientes (al no tener carillas ni bótox) me hace sentir un poco rebelde", comenta.

Tras años sintiéndose condicionada por sus dientes y pensando que no podría llegar a Hollywood por ello, la actriz ha decidido abrirse sobre el tema y demostrar que su sonrisa ya forma parte de sus característicos personajes.