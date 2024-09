David Schwimmer habla de su verdadera relación con Matthew Perry tras Friends: "Era muy reservado conmigo"

No hay duda de que Matthew Perry y David Schwimmer eran amigos tanto dentro como fuera de la pantalla, pero quizá no al nivel que pensábamos. Cuando queda poco para que se cumpla el primer aniversario de la muerte de Matthew Perry, David Schwimmer ha querido sincerarse sobre la verdadera naturaleza de su relación.

Schwimmer ha participado recientemente en el podcast de Cush Jumbo, Origins, donde ha hablado sobre ello. El tema de su amistad lo introduce el conductor del podcast contando que cuando habló con Matthew durante su participación en The Good Fight, ambos terminaron charlando sobre las dotes para la comedia física de Schwimmer. "Recuerdo que le pregunté ¿David simplemente lo hace?, ¿le sale natural?".

La respuesta que le dio Matthew a la pregunta habla mucho de lo que le idolatraba como profesional. "Me dijo que cuando actuabas, no estabas fuera de control en absoluto, que eras una persona clave en las escenas, y que la mayoría de la gente siempre te miraba para saber en qué dirección debían ir las cosas. Que sin ti como clave de la escena, las demás cosas no funcionaban".

Ante estas palabras David Schwimmer se sorprende mucho y comenta que "esa anécdota es interesante por muchos motivos, porque es un gran cumplido y me sorprende oírlo porque Matthew era muy reservado conmigo y no me diría eso. Pero lo agradezco mucho".

El pasado mes de octubre de 2023 Matthew Perry murió por una sobredosis de ketamina a los 54 años y David Schwimmer le rindió homenaje en las redes sociales.

"Gracias por diez años increíbles de risas y creatividad. Nunca olvidaré tu impecable ritmo y entrega cómica. Podías tomar una línea de diálogo recta y doblarla a tu voluntad, dando como resultado algo tan completamente original e inesperadamente divertido que todavía asombra. Y tenías corazón. Con el que fuiste generoso y lo compartiste con nosotros, para que pudiéramos crear una familia a partir de seis extraños".