El incómodo momento en el que Jennifer Aniston se olvida de David Schwimmer y sus 10 años en Friends: "¿Nos conocemos?"

Friends es de esas series que han quedado grabadas para siempre en la memoria del público. Sus seis protagonistas han sido el eje central de un proyecto que, sin duda alguna, ha traspasado todas las barreras posibles gracias, en buena parte, a la bonita amistad que formaron los actores.

A pesar de que hace unos meses Matthew Perry falleciese dejando al mundo entero consternado, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courtney Cox, Matt LeBlanc y Lisa Kudrow han continuado con sus vidas después del duro comunicado que lanzaron sobre la muerte de su amigo. Su amistad desde entonces parece estar más fuerte que nunca.

Los protagonistas de Friends | Cordon Press

Una buena demostración de esto ha sido el nuevo anuncio que han realizado recientemente Jennifer Aniston y David Schwimmer. Los intérpretes, que en la serie interpretaban a la pareja formada por Rachel y Ross, han protagonizado una escena de lo más divertida.

El anuncio en cuestión ya ha salido, pero se emitirá en la Super Bowl. En él se puede ver a Jennifer Aniston recibiendo un pedido mientras le preguntan por la gran variedad de cosas que le han entregado y por cómo se ha acordado de todo: "Bueno, ya sabes, para recordar algo, tienes que olvidar algo más. Hay que hacer un poco de espacio".

Tras decir esto, se encuentra con su amigo David Schwimmer, que la saluda muy efusivo. Aniston no le reconoce y decide poner su pedido delante de ella para que este no le abrace: ¿Nos conocemos?, dice la actriz extrañada.

"Trabajamos juntos durante 10 años", comenta el actor visiblemente sorprendido. Para disimular, la intérprete dice: "Se te ve genial".

Como David la conoce le pregunta: "Aún no lo sabes, ¿verdad?". Ante lo incómodo de la situación, ella decide marcharse diciendo: "Como si fuera a olvidar 10 años de mi vida". Ante tal situación, a Schwimmer solo le sale decir: "Odio esta ciudad".

Jennifer Aniston y David Schwimmer en la reunión de 'Friends' | HBO Max

Así ha acabado el reencuentro entre los queridos Rachel y Ross de Friends, que ha dejado al actor bastante desconcertado. No se sabe si se estaban dando un descanso, pero el caso es que Jennifer Aniston no recordaba sus diez años en Friends con él. A pesar del amor que confesaron en Friends: The Reunion que sentían el uno por el otro en la vida real, como se puede ver en el vídeo de arriba, el anuncio ha querido parodiar esta gran historia.

A ellos se han sumado otros rostros conocidos en el vídeo. Los más llamativos han sido los de David y Victoria Beckham. Ellos están hablando en casa e intentan recordar en qué grupo de música había estado Victoria probando con diferentes nombres de especias, tratando de recordar a las Spice Girls, pero también lo han olvidado.

El anuncio en cuestión ya acumula gran cantidad de visitas en YouTube. Habrá que esperar al gran partido de la Super Bowl que se celebrará el domingo para ver qué efecto causa que Jennifer Aniston se olvide de su gran amor en la ficción David Schwimmer.