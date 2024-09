Emmy 2024: ¿Por qué Matthew Perry no ha sido incluido en el In Memoriam?

Los Premios Emmy se han celebrado en Los Angeles con Shogun como serie triunfadora y algunas sorpresas, como el Sorpasso de Hacks a The Bear.

La ceremonia que celebra lo mejor de la televisión cada año ha contado con numerosas estrellas en su alfombra roja y también con momentos memorables. Se recordaron estrellas como Bob Newhart, Shannen Doherty y el joven Chance Perdomo.

Sin embargo, se ha generado cierto revuelo tras el segmento del In Memoriam, donde tradicionalmente se homenajea a los profesionales de la industria que nos han dejado en el último año.

Ante la ausencia de Matthew Perry, inolvidable Chandler de Friends, muchos mostraron su desconcierto o indignación en redes sociales. "¡¿Cómo pueden no incluir a Matthew Perry?!", apuntaban muchos de los comentarios.

Pero la respuesta es simple: Perry fue homenajeado en la ceremonia del pasado enero. Los Premios Emmy se retrasaron hasta este enero de 2024, aunque fuese la gala de 2023, debido a la huelga de Hollywood.

Así, el actor, que falleció por una sobredosis de ketamina en octubre de 2023, apareció en el In Memoriam de enero 2024. De hecho, la canción que acompañó a las despedidas fue una rendición de I'll Be There For You, sintonía de Friends, con Charlie Puth al piano.

Su pérdida aún seguía muy reciente, y se dijo que sus compañeros y amigos de Friends no se veían con la entereza de dedicarle un homenaje especial durante la ceremonia.