El crossover internacional que no viste venir: Josh Heuston (Off Campus), Nicole Wallace (Culpa mía) y Julio Peña (Berlín) se unen en Throttled

Julio Peña, conocido por su papel protagonista en la trilogía romántica A través de mi ventana y la serie de Berlín de La casa de papel, ha sido confirmado como el tercer actor principal de la película Throttled, la nueva producción de Amazon MGM Studios basada en el libro superventas de la saga Dirty Air, escrita por Lauren Asher.

De esta forma, Peña se une al reparto internacional estelar previamente anunciado, encabezado por Nicole Wallace (Culpa mía) y Josh Heuston (Off Campus).

En esta adaptación ambientada en el circuito de carreras de Fórmula 1, Julio Peña interpretará a Santi Alatorre, el hermano mayor de Maya Alatorre (encarnada por Nicole Wallace).

La trama sigue a Maya cuando se une a su hermano en el circuito profesional y acaba envuelta en un romance prohibido y de alto riesgo con Noah Slade (Josh Heuston), el despiadado compañero de equipo de Santi y su rival en la pista.

Para hacer oficial el anuncio, el trío de actores ha compartido un divertido vídeo en redes sociales donde se ve a Wallace y Heuston conversando en privado hasta que Peña los interrumpe y se sitúa entre ambos.

En el vídeo, Heuston le dice "Bienvenido al equipo", a lo que Peña responde dándole la mano y advirtiendo entre risas: "¡Gracias! Solo aléjate de mi hermana". Todo esto antes de abrazar a Wallace mientras Heuston añade entre risas: "¡Claro que sí!".

La película estará dirigida por Nzingha Stewart (Daisy Jones & the Six) a partir de un guion adaptado por Melissa Osborne (Culpa mía: Londres). La producción corre a cargo de Max Handelman y Elizabeth Banks para Brownstone Productions, junto a Jennifer Gibgot y Andrew Panay para Ethea Entertainment (quienes recientemente produjeron Sunrise: El último amanecer para Prime Video), y Garrett Grant.

Alison Small y la propia autora, Lauren Asher, ejercerán como productoras ejecutivas de este proyecto adquirido a principios de mes por Amazon MGM Studios para su plataforma de streaming.

Publicada en 2020, Throttled es la primera entrega de una saga de cuatro novelas que pasa a engrosar el catálogo de adaptaciones literarias de Amazon MGM, junto a títulos como Off Campus, Todos nuestros años y La hipótesis del amor.

Además de la franquicia A través de mi ventana, Julio Peña protagonizó el año pasado El cautivo, drama de Alejandro Amenábar ambientado en el siglo XVI que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) y le valió una nominación al Premio Goya como mejor actor revelación.

Asimismo, ha formado parte del reparto del spin-off Berlín y ha finalizado recientemente el rodaje de la serie aún sin título Meta, basada en la película de terror Háblame de A24.