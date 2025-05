The Last of Us: Bella Ramsey revela si Ellie estará en la temporada 3

La segunda temporada de The Last of Us ha concluido con un giro narrativo que no ha dejado indiferente a nadie. Si aún no has visto el último capítulo de la temporada 2, que es el 7, te recomendamos que no sigas leyendo ya que esta noticia contiene SPOILERS.

Al final del capítulo 7, Ellie (Bella Ramsey) termina en un estado emocional y físico devastador: destrozada, ensangrentada y atormentada tanto por las decisiones que ha tomado como por las que no se ha atrevido a tomar.

Tras enfrentarse a una tormenta, estar a punto de ser ahorcada y destripada por los Serafitas, asesinar a Owen y a Mel (que estaba embarazada) y presenciar la muy inesperada muerte de Jesse, Ellie finalmente se encuentra cara a cara con Abby (Kaitlyn Dever).

Pero lo que muchos esperaban como un gran enfrentamiento culmina con Ellie sollozando, completamente vulnerable y con un arma apuntándole. Entonces se escucha un disparo. Y hay un fundido a negro. Y de repente, la historia da un giro radical: es el turno de Abby y la trama retrocede hasta el día 1 en Seattle.

En un movimiento fiel al videojuego The Last of Us, la serie de HBO reinicia la narrativa con Seattle: Día Uno, centrándose ahora en la historia de Abby. Lo que esto supone para el personaje de Ellie y para Bella Ramsey en la tercera temporada aún está por definirse.

En una nueva entrevista para Variety, Ramsey ha confirmado que espera tener menos presencia en la próxima entrega: "No he visto ningún guion, pero sí, lo espero", declaró. "Creo que estaré, pero no mucho. Hemos tenido conversaciones sobre ello. Tengo una idea general de por dónde irá, pero no puedo contar nada".

Por su parte, los creadores de la serie, Craig Mazin y Neil Druckmann, ofrecieron, algunos detalles aunque sin revelar demasiado, durante una rueda de prensa hace solo unos días. Ambos fueron cautelosos al hablar sobre cuánto veremos realmente a Ellie, Dina, Tommy y Jesse en la tercera temporada.

"Lo único que puedo decir es que no hemos visto lo último de Kaitlyn Dever, ni de Bella Ramsey, ni de Isabela Merced, ni de muchos personajes que ahora mismo están muertos en la historia", aseguró Mazin. Druckmann añadió: "Aunque no aparezcan en pantalla, su presencia se sentirá a lo largo de toda la temporada".