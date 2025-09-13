El creador de Hannibal quiere que Zendaya protagonice un remake de El silencio de los corderos: ¿Un sueño imposible?

Hannibal conquistó a los fans de la saga a través de Mads Mikkelsen, como el doctor Lecter, y Hugh Dancy, como Will Graham, y una marcada estética que hizo las delicias del público hasta su inesperado final en 2015.

Han pasado 10 años desde su cancelación, pero su creador, Bryan Fuller, ha abierto la posibilidad a continuar esta historia de la mano del propio Mikkelsen y de una actriz que sería todo un bombazo.

Mads Mikkelsen en 'Hannibal' | NBC

El sueño del cineasta no es otro que contar con Zendaya para interpretar a Clarice Starling en un remake televisivo de El silencio de los corderos. Un casting de ensueño para continuar su adaptación de las novelas de Thomas Harris.

Así lo ha contado en una entrevista a ScreenRant: "Mi proyecto soñado es hacer una serie limitada de El silencio de los corderos con Mads y Zendaya como Clarice Starling. Si pudiera pedirle algo al universo, sería esto".

Zendaya en los Globos de Oro | Gtres

Sin embargo, los deseos de Fuller se antojan muy difíciles a corto plazo debido a la muerte de Martha De Laurentiis, quien poseía parte de los derechos, y a la intención de Thomas Harris de recuperar el control de sus novelas.

"Creo que eso va a llevar un par de años de trabajo. Pero todo el elenco quiere volver: Mads, Hugh, Lawrence, Katie, Caroline... Todos están de acuerdo. La cuestión es: ¿Se podrán renegociar los derechos?", declaró en esa misma entrevista.

Jodie Foster en El silencio de los corderos | Orion Pictures

Lo que está claro es que, más allá de la versatilidad de Zendaya para interpretar a un personaje muy distinto a sus características, el regreso de Hannibal está aún lejos de producirse.

De hecho, no ha trascendido que alguna plataforma de streaming o cadena televisiva esté interesada en producir la serie, además de que para muchos de sus actores esta etapa se cerró hace 10 años.

Por su parte, Zendaya es una de las actrices más deseadas del momento y contar con ella para una serie de varias temporadas sería una tarea complicada.

En el cine, el papel de Clarice lo interpretaron Jodie Foster en 1991 y Julianne Moore en 2001, antes de que Rebecca Breeds interpretara al personaje en Clarice, la serie de CBS de 2021.