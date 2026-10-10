El creador de Dos hombres y medio recuerda la ansiedad del equipo por Charlie Sheen al llegar el fin de semana y el terror de Melanie Lynskey

Durante gran parte de la década de los 2000, Charlie Sheen fue uno de los rostros más populares de la comedia en la televisión estadounidense gracias a Dos hombres y medio.

Sin embargo, la turbulenta vida del actor y sus adicciones le alejaron del éxito que podría haber seguido teniendo y a los productores de la sitcom no les quedó más remedio que despedirle y terminar matando a su personaje.

Charlie Sheen en 'Dos Hombres y Medio'. | TNT

Ahora, Chuck Lorre, creador de la serie, ha detallado cómo fue el preocupante comportamiento del actor durante sus últimos días en la comedia y cómo una escena junto a Melanie Lynskey evidenció que la situación había llegado demasiado lejos.

En un adelanto de sus memorias, Sitcom, publicado por Vanity Fair, Lorre repasa los últimos meses de Sheen en la serie de la CBS, describiendo un ambiente cada vez más complicado en el rodaje por el comportamiento del protagonista.

Chuck Lorre | Cordon Press

"La última escena que rodamos fue con Charlie y Melanie Lynskey. No podía recordar ninguna de sus frases y tenía que apoyarse en los muebles para mantenerse en pie. Melanie estaba aterrorizada. Para todos estaba claro que aquel hombre, al que habíamos llegado a querer, tenía un problema grave. No me quedó más remedio que parar la serie", ha revelado Lorre.

Lynskey interpretaba a Rose, la vecina de Charlie, el personaje al que daba vida Sheen.

Melanie Lynskey y Angus T. Jones en Dos hombres y medio | CBS

Según cuenta Lorre, los primeros siete años de trabajo en Dos hombres y medio habían sido una experiencia buen hasta que en la temporada 8 el actor empezó a faltar a los ensayos y rodajes.

La preocupación aumentó después del famososo incidente de octubre de 2010 en el hotel Plaza de Nueva York, cuando Sheen fue trasladado al hospital tras un altercado en su habitación.

A partir de entonces, Lorre describe un ambiente de "ansiedad constante" entre el equipo de la serie: "Grabábamos la serie los viernes por la noche y nos deseábamos un buen fin de semana, mientras temíamos lo que pudiera sucederle a nuestra estrella entre ese momento y el martes por la mañana".

"Lo peor de todo es que, cada dos semanas, el elenco tenía una semana libre completa. Eso significaba 10 días en los que la vida de Charlie y la de quienes lo rodeaban corrían peligro", añade.

Charlie Sheen, Angus T. Jones y Jon Cryer en la serie 'Dos hombres y medio' | CBS

La marcha de Sheen fue suplida por la llegada de Ashton Kutcher para dar vida a Walden Schmidt y, durante años, la relación entre el actor y Lorre estuvo marcada por una demanda de 100 millones de dólares que acabó resolviéndose mediante un acuerdo.

Sin embargo, ambos lograron reconciliarse con el paso del tiempo y volvieron a trabajar juntos en Bookie, una comedia de HBO en la que Sheen interpretó una versión ficticia de sí mismo.