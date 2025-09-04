Charlie Sheen siente "escalofríos" al recordar todo que hizo por su adicción a las drogas: "La próxima dosis me mataría"

Charlie Sheen, una de las figuras más polémicas y reconocidas de la televisión estadounidense, ha vivido una transformación significativa en los últimos años.

Después de protagonizar numerosos altercados por sus adicciones y fuertes declaraciones durante la década de 2010, cuando fue despedido de Dos hombres y medio ha dejado atrás ese pasado turbulento para centrarse en una vida más estable y saludable.

En 2017, dio un giro radical a su vida tras reconocer que "necesitaba convertirse en el padre confiable que sus hijos merecían".

Charlie Sheen en Comedy Central | Comedy Central

A sus 60 años, Sheen celebra ocho años de sobriedad y se encuentra en una etapa de introspección y reconstrucción personal.

El actor compartirá su historia tanto en su próximo libro The Book of Sheen como en la serie documental de Netflix Aka Charlie Sheen, con el objetivo de asumir plenamente su historia: "No setrata de aclarar las cosas ni de corregir todos los errores de mi pasado".

"Tampoco quería escribir desde la perspectiva de una víctima. No lo fui, y soy responsable de todo lo que hice. Soy solo yo, finalmente contando las historias tal como sucedieron", ha aclarado el actor a People.

"Tienes que estar dispuesto", decía sobre su recuperación. "Llevo una lista mental de las peores cosas, y más vergonzosas, que he hecho, y puedo repasarlas mentalmente si me apetece tomar una copa".

Además, Sheen ha contado que dejó las drogas antes que el alcohol: "Sea cierto o no, me gusta pensar que la próxima dosis me mataría".

"El perdón sigue evolucionando", explicaba. "Todavía siento lo que llamo 'escalofríos de vergüenza'. Estos son los momentos que me impactan, de los recuerdos, decisiones y consecuencias atroces. Cada vez son más frecuentes, así que supongo que eso es progreso".

"Lo interesante de enmendar los errores es que la mayoría de la gente dice: 'Oye, sí, somos buenos, pero esperamos que también te hayas perdonado a ti mismo'", confesaba.

Charlie estaría encantado de volver a la actuación, pero "no lo llama un regreso" sino "un reinicio", ya que "vive para el siguiente momento, sea el que sea".

Su serie, que tendrá dos partes, se estrena el 10 de septiembre y el libro se publica 6 días después.