Courteney Cox impacta con su tonificado cuerpo en bikini a los 58 años

Courtney Cox empezó a salir con el músico de la banda Snow Patrol, Johnny McDaid, en el año 2013. 9 años de una sólida relación en la que incluso se han escuchado rumores de boda.

Pero a pesar de llevar tanto tiempo juntos son pocas las veces que la actriz de 'Friends' habla de su novio. Ambos viven separados, de hecho viven en continentes distintos ya que Courteney tiene su residencia habitual en Los Ángeles, mientras que John lo hace en Irlanda, su país natural.

De esta forma, Cox y McDaid viajan mucho para poder verse y pasar tiempo juntos. Así, este verano parece que la intérprete ha acompañado al artista en su gira con Snow Patrol.

Courteney Cox y su novio Johnny McDaid | Getty

Primero estuvo con ellos en Irlanda donde ofrecieron un concierto y luego se trasladó con ellos hasta la Costa Amalfitana en Italia, donde daba otro. Pero la pareja ha sacado hueco para poder disfrutar de estos destinos a juzgar por el último vídeo de Courteny Cox ha subido a su cuenta personal de Instagram.

"Aprender a conducir en Irlanda y en mar abierto. No soy buena en ninguno de los dos, pero no estoy preocupado por eso... mi instructor estaba bueno", escribe la actriz mientras bromea sobre su novio.

En el vídeo la vemos primero conduciendo por el lado derecho, como se hace e Irlanda. Para después aparecer llevando una lancha en Italia. Aunque lo que más ha llamado la atención a muchos de sus seguidores ha sido el tipazo de Courtney.

En el vídeo Cox aparece con un bikini negro mientras se aprecia la buena forma en la que está la intérprete de 58 años por la que parece que el tiempo no pasa por ella.

En una entrevista de hace unos años para 'New You', Courteney Cox revelaba alguno de los ejercicios que realiza para mantenerse así de estupenda: "Hago Pilates tres veces a la semana con una profesora increíble, Jessica McTighe. También me gusta caminar y luego correr. Camino por un minuto, luego corro por un minuto. Trato de hacer eso durante 30 minutos, tres veces a la semana", afirmaba.

