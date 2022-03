Courteney Cox habla de la "presión" de Matthew Perry en 'Friends' y cómo afectó a su "autoestima"

Courteney Cox y Matthew Perry formaron una de las parejas más queridas para los fans de 'Friends'. Su relación en la pantalla pequeña como Monica y Chandler se recuerda como una de las más carismáticas de los últimos tiempos.

Así, la expectación fue máxima cuando el año pasado se emitió 'Friends: The Reunion', donde los protagonistas volvieron a juntarse 17 años después para rememorar su paso por la mítica serie. Uno de los que más atención atrajo fue Matthew Perry, ya que el actor no se encontraba en su mejor estado físico. Incluso, acababa de someterse a una intervención dental por lo que su forma de hablar tampoco era la habitual.

En este especial, el intérprete admitió haber sentido una presión enorme durante la emisión de la serie: "Tenía la sensación de que iba a morir si no se reían. Y no es nada saludable... seguro. Pero a veces soltaba una frase y no se reían y empezaba a sudar... a tener convulsiones si no conseguía las carcajadas que se suponía que iba a conseguir, flipaba".

Sus compañeros se mostraron perplejos debido al desconocimiento que tenían sobre este problema. Y ahora, Courteney Cox se ha referido a esta confesión en una entrevista a The Times: "Se puso mucha presión a sí mismo. Da para pensar lo mucho que confiaba en eso para su propia autoestima".

Jennifer Aniston y Matthew Perry en 'Friends: The Reunion' | HBO

La lucha que tuvo la estrella contra las adicciones dejaron huella en él, hecho que aseguró a la BBC en 2016: "No recuerdo tres años de 'Friends'. En algún momento entre las temporadas 3 y 6 me sentía un poco fuera de mí".

"Simplemente ha tenido problemas durante un tiempo, pero creo que ahora está muy bien", ha tranquilizado la actriz sobre su excompañero, el cual anunció que publicaría el 1 de noviembre su autobiografía llamada 'Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing'. En ella repasaría su trayectoria en 'Friends', incluyendo aspectos sobre su vida privada.

"Mucho se ha escrito sobre mí en el pasado. Pensé que era hora de que la gente escuchara mi versión. Cuando estaba bien, estaba muy bien y cuando estaba mal, estaba muy mal. Pero he vivido para contarlo, aunque a veces parecía que no lo haría. Y todo está aquí. Me disculpo, no es un libro pop-up", escribió el actor en sus redes sociales.

Seguro que te interesa:

Courteney Cox cuenta el encuentro con un fantasma que le hizo vender su casa: "No pude volver a dormir sola"