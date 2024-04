Alan Ritchson (Reacher) revela que fue agredido sexualmente, intentó suicidarse y que padece bipolaridad

Alan Ritchson se encuentra en un muy buen momento profesional. El actor está teniendo mucho éxito con la segunda temporada de su serie en Amazon Prime Video Reacher y, aunque antes había participado en otros proyectos como Blue Mountain State, Smallville o Black Mirror, ahora su carrera ha tenido el empujón que le faltaba.

En una entrevista que ha concedido recientemente a The Hollywood Reporter, el actor ha contado más sobre su vida hasta ahora más desconocida. Ha hablado sobre cómo fue su pasado como modelo y ha revelado algunos de los problemas de salud mental que ha padecido en los últimos años y que le han llevado a vivir situaciones verdaderamente complicadas, como un intento de suicidio.

"Todo sucedió muy rápido y yo estaba colgando allí", ha revelado Ritchson. Al parecer, se encontraba en su casa en Encino, California, cuando decidió ahorcarse, pero tomó una decisión en el último momento porque tuvo una visión de sus hijos Calem de 11, Edan de 10 y Amory de 8 años.

"Me pidieron tranquilamente que no lo hiciera, y me dijeron que querían que yo estuviera aquí, vivo y siendo parte de sus vidas", ha confesado. Tras esto ha dicho que corrió a pedir ayuda y que le diagnosticaron bipolaridad con 36 años, ahora tiene 41 y ha revelado que desde hace un año vive, además, con trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

El intérprete también ha contado cómo fue la agresión sexual que sufrió cuando era modelo y ha hablado de los peligros de esa industria y los riesgos que conlleva, haciendo duras declaraciones contra todo este sector.

"Hay muy pocas cualidades redentoras en la industria del modelaje. Seamos honestos, es como el tráfico sexual legalizado. La industria no está regulada y es un secreto a voces que si te contratan para un trabajo, básicamente te pasan a un fotógrafo para que te trafique. La cantidad de veces y situaciones en las que me pusieron en ambientes horribles donde el objetivo era el abuso sexual y el cheque de pago que estabas desesperado por cobrar finalmente era la zanahoria, han sido muchas veces. Era bastante frecuente", ha expresado Alan.

Tras esto, ha hablado de su dura experiencia personal: "Me contrataron para una sesión fotográfica con un fotógrafo muy famoso. Me enviaron a una habitación de hotel a hacer desnudos con la promesa de que si hacía la sesión, él me ofrecería una campaña muy lucrativa para una revista y una línea de ropa. Fui agredido sexualmente por este tipo".

"Me fui y conduje directamente a la agencia en la que estaba en Los Ángeles y dije: 'Que os jodan por enviarme allí. Sabíais lo que iba a pasar y lo hicisteis igualmente'. Había una sonrisa tímida porque sabían que los había atrapado y me dijeron: 'Está bien. No es gran cosa, cálmate. No te volveremos a enviar a allí. Sé que es un poco agresivo'. Y dije:'¡No! ¡Que os jodan!'. Les dije que nunca más me llamaran. Dejé la industria y esa fue la última sesión de fotos que tuve. Esas fotos nunca fueron vistas ni publicadas. Eso fue todo. Lo juré y gracias a Dios la actuación me encontró al mismo tiempo, así que pude cambiar de carrera, pero dejó algunas cicatrices", ha terminado de contar el actor.