Confirmada la secuela de One Tree Hill con la vuelta de Sophia Bush y Hilarie Burton

El final de One Tree Hill se emitió en 2012 después de 9 largas temporadas convirtiéndose en una de las ficciones más seguidas del momento cuyo drama sobre un grupo de jóvenes y sus familias atrapó a millones de fans.

En los años posteriores, el Me Too destapó acusaciones hacia Mark Schwann, su creador, y sus protagonistas aún mantienen un podcast juntas, llamado Drama Queens.

Reparto de 'One Tree Hill': Bethany Joy Lenz como Haley, Chad Michael Murray como Lucas, Sophia Bush como Brooke y Hilarie Burton como Peyton | Cordon Press

Pero lo que no esperaban sus seguidores es que 12 años después se haya confirmado el desarrollo de una secuela de la mítica serie de The CW. Según The Hollywood Reporter, Sophia Bush y Hilarie Burton Morgan repetirán sus papeles como Brooke Davis y Peyton Sawyer y también serán productoras ejecutivas junto con su ex coprotagonista, Danneel Ackles -quien no se descarta que vuelva a interpretar a Rachel Scott-, y su marido, Jensen Ackles.

Además, tal y como asegura Deadline, la secuela de One Tree Hill se desarrollará 20 años después de la original y seguirá a Brooke Davis y Peyton Sawyer como madres de adolescentes.

Sophia Bush y Hilarie Burton en One Tree Hill | Cordon Press

Las estrellas de One Tree Hill reaccionan a su secuela

Después de que el anuncio de la secuela corriera como la pólvora, Sophia Bush, Hilarie Burton Morgan, Danneel Ackles y Bevin Prince subieron una foto en la que decían: "¿Qué pasa si realmente puedes volver a casa? ¿Si hay una oportunidad de hacer equipo con creativos brillantes y construir un espacio donde todos nuestros amigos puedan mostrar sus talentos? ¿Ser dueños de nuestra historia? ¿Reclamar nuestro territorio? ¿Honrar a nuestros fans? Apúntenos".

Asimismo, muchos compañeros de la serie reaccionaron emocionados por la noticia.

Bryan Greenberg (Jake Jaglieski), Daphne Zuniga (Victoria Davis), Tyler Hilton (Chris Keller), Robert Buckley (Clay Evans), Jana Kramer (Alex Dupré) o Barbara Alyn Woods (Deb Scott) dejaron sus comentarios en las publicaciones de las actrices.