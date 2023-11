Chad Michael Murray habla ante las alegaciones de que Sophia Bush fue su amante en One Tree Hill antes de estar juntos

Aunque hace ya 11 años del final de One Tree Hill, después de 9 largas temporadas convirtiéndose en una de las ficciones más longevas de la época, detalles sobre ella siguen descubriéndose casi cada día debido a su reparto.

Tras la polémica que surgió detrás de las cámaras durante el movimiento Me Too, donde se sucedieron muchas acusaciones por el trato vejatorio y acosos de su creador, Mark Schwann, las protagonistas de One Tree Hill se reencontraron y reconciliaron con la experiencia que las dio a conocer y aún mantienen un podcast juntas, Drama Queens.

Reparto de 'One Tree Hill': Bethany Joy Lenz como Haley, Chad Michael Murray como Lucas, Sophia Bush como Brooke y Hilarie Burton como Peyton | Cordon Press

Sophia Bush, Hilarie Burton y Bethany Joy Lenz están ahora muy unidas y han revelado o denunciado algunas verdades de lo que ocurrió en ese set. Sin embargo, no han sido las únicas, pues recientemente Erin Foster también lanzó una acusación contra Bush y su ex, Chad Michael Murray.

Erin y Murray salieron durante 2001 y 2002, mientras el actor se convertía en un ídolo adolescente y estaba en pleno éxito de One Tree Hill. Foster aseguraba en su podcast que Chad le fue infiel con Sophia Bush cuando eran co-stars.

La historia de amor de Brooke Davis y Lucas Scott traspasó la pantalla, y tanto fue así que Sophia y Chad acabaron casados en 2005, aunque según Foster primero fueron amantes mientras aún estaba -y vivía- con ella. Curiosamente, ese matrimonio también terminó por una infidelidad, y es que Murray le fue infiel presuntamente con Paris Hilton.

Ahora, Chad ha roto su silencio sobre las recientes acusaciones de Foster, donde ha intentado cambiar el foco de esos detalles del pasado.

"No es una de las cosas que me guste explorar porque nunca gana nadie. Me siento bendecido de estar donde estoy ahora", afirma el actor en E News.

"Vivo en el ahora, vivo en el presente, vivo en el futuro. Las cosas han cambiado drásticamente desde que era joven e intento simplemente vivir en este espacio siempre. Así que no creo que nunca me encuentres diciendo algo negativo o vengativo sobre nadie. Nunca lo haré. Simplemente no soy yo", añade Murray.

"Tengo más arrepentimientos en mi vida de los que me gusta pensar, pero no vivo en el pasado. Intento seguir adelante cada día", insiste, terminando con temas del pasado.