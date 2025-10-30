Muere a los 42 años el actor de El príncipe de Bel-Air Floyd Roger Myers, padre de cuatro hijos

Floyd Roger Myers Jr. ha fallecido en su casa a los 42 años a causa de un infarto. Si bien estaba retirado de la interpretación desde hace 25 años, su paso por la televisión en la década de los 90 sigue en la mente de muchos.

Roger se puso en la piel de Will Smith para regalar a la audiencia de El príncipe de Bel-Air una versión joven de su personaje. Era 1992 y, ese mismo año, participó en la serie The Jacksons, donde interpretaba a Marlon Jackson (hermano de Michael). Hoy en día tenia una asociación dedicada a ayudar a los hombres a "liderar, sanar y prosperar" llamada The Fellaship Mens Group.

La muerte se ha producido en su propio domicilio, tal y como ha informado su madre Renee Trice a TMZ. Había hablado con su hijo apenas unas horas antes; sin embargo, Roger tenía antecedentes cardíacos y este era el tercer infarto que sufría en los últimos tres años.

Su familia ha querido despedirse de él con unas bonitas palabras. "Con profunda tristeza compartimos la inesperada noticia del fallecimiento de mi querido hermano", escribe su hermana pequeña Tyree. "Fue un padre devoto, un hermano amoroso y un amigo cuya bondad, alegría y calidez conmovieron a todos los que lo conocieron".

De igual modo, ha querido tener presente a los hijos del actor: "Roger deja atrás a sus cuatro hermosos hijos —Taelyn, Kinsley, Tyler y Knox— y nuestra amada familia ahora enfrenta la inimaginable pérdida de alguien que significaba todo para nosotros", compartiendo el texto en una campaña de recaudación de fondos para costear los gastos funerarios.

Una triste noticia que ha llegado de forma repentina. Su papel en El príncipe de Bel-Air perdurará para siempre, al igual que lo hará su recuerdo en sus muchos seres queridos.