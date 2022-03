'La Casa de Papel': Jaime Lorente confiesa cuál fue la parte más difícil de interpretar a Denver

Jaime Lorente entró a la escena internacional de la mano de 'La Casa de Papel' interpretando a Denver, el miembro de la banda de El Profesor más volátil y explosivo aunque con gran corazón. El actor experimentó un gran éxito de la noche a la mañana, ya que era un actor más familiarizado con el teatro.

"La relación que he tenido con mi trabajo nunca ha sido el éxito. Ha sido la vocación y el amor", explicaba el actor en 'Salvados' de laSexta. "No ganaba un duro y era feliz". A pesar de la brusquedad de la fama repentina, el actor se mantuvo firme y no ha renegado de la serie ni del papel por el que es conocido alrededor del mundo. Así, se siente afortunado según ha comentado en unas declaraciones a Netflix: "Estoy muy contento de haber podido sacar lo positivo".

"Mi vida personal se sintió muy invadida por lo público, por la exposición", aunque gracias a ello se le "abrieron muchas puertas". "Entonces se cruzó en mi camino 'La Casa de Papel' y fue un giro de 180 grados, pero literal. Pasé de 0 a 100 de repente y a relacionarme con una imagen de mí mismo que no conozco", confesó el actor español.

Sin embargo, Jaime tiene claro qué fue lo más difícil de encarnar a su personaje, Denver, pues tienen muchas diferencias: "Me parezco muy poco a Denver. Muy poco. Soy bastante más reflexivo que él. Menos impulsivo y, sobre todo, menos violento. Aunque hay algo que le envidio, que he aprendido de él, que es la honestidad", admitió sobre lo que le diferencia del personaje, al que define como "honestidad, corazón y violencia".

El actor cree que la relación que tiene con el amor es también de admirar aunque le pone la pega de que está "a veces mal enfocado, porque es torpe": "Yo muchas veces digo que cuando alguien quiere salir del barro, sale, pero que sale manchado. Y a Denver le pasa eso. Quiere hacer las cosas bien pero no sabe muy bien cómo hacerlas y todavía tiene el peso de una masculinidad casi tóxica que hace que la cosa no salga del todo bien. Pero es un tío muy honesto. Y con eso es con lo que me quedo".

Junto a estas palabras sobre un papel que conoce mejor que nadie explicó que darle vida y despedirse fue "como una especie de duelo" para el que necesitó "reposar y reflexionar": "De repente, hay que asimilarlo. Y no sé cómo se pone punto final a algo tan grande". Además, parece que él también le echa de menos, ya que le ha dedicado publicaciones en sus redes sociales como en la que escribió: "Te quiero man", como puedes ver en el vídeo.

Pero tras dejar atrás la serie original de Antena 3, el intérprete continuó explorando nuevas facetas como la musical, en la que ya ha lanzado siete canciones bajo el nombre de El chaval. También continúa ligado a las cámaras y estrenará '42 segundos', poniéndose en la piel de Pedro García Aguado, y prepara la esperada serie de Antena 3 'Cristo y Rey' junto a Belén Cuesta.

