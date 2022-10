El asesinato del final de 'La Casa del Dragón' era mucho más terrible y sádico en el libro (y con ojo incluido)

'La Casa del Dragón' se basa en la novela 'Fuego y Sangre', de George R.R. Martin, que, al igual que la serie, se remonta a los hechos que ocurrieron en la Casa Targaryen 200 años antes que 'Juego de Tronos'.

Sin embargo, presenta algunas diferencias notables en cuanto a la presentación de los acontecimientos, respecto al libro. Algunos afectan especialmente a los últimos episodios de la temporada, por lo que si aún no los has visto, no sigas leyendo para evitar SPOILERS .

Concretamente, la última diferencia significativa respecto al libro afecta especialmente al final de la temporada, en el que Lucerys, hijo de Rhaenyra, moría devorado por Vhagar, el dragón de Aemond, aunque fue algo involuntario que su tío político no estaba buscando.

Vhagar ataca a Lucerys | HBO Max

En cambio, en el libro, Aemond sí asesina a Lucerys de forma intencionada, después de que este acuda en una misión diplomática a buscar apoyos para la causa de su madre al Bastión de Tormentas. Allí se encuentran los dos Targaryen divididos por la cuestión dinástica que afecta a su familia.

Aegon, Aemond y Helaena en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

Pero, para entender cómo la novela cuenta este trágico momento, hay que tener en cuenta que, con 'Fuego y Sangre', George R.R. Martin no escribió un libro al uso de sus predecesores, sino una especie de ensayo histórico en el que narra la voz de Gyldayn, un maestre de la Ciudadela que cuenta los hechos desde lejos, contrastando las versiones de dos maestres anteriores y un bufón que vivieron aquellos comienzos de los Targaryen en el Trono de Hierro.

Por ello, algunos hechos se cuentan como rumores que complementan a la narrativa principal. En el caso del asesinato de Lucerys, lo que sí deja claro el libro es que fue intencionado por parte de Aemond, no como en la serie. Pero añade, además, algún rumor que hace de esta muerte algo mucho más turbio.

De acuerdo con esa información adicional presente en el libro, Aemond habría buscado el cadáver de Lucerys después de despedazarlo con su dragón. Y no solo lo habría encontrado finalmente, sino que además, supuestamente, Aemond sacó los ojos de las cuencas al cadáver una vez dio con él, logrando así su ansiada venganza de devolver a Lucerys lo que le hizo cuando eran pequeños. Esto le sumaría una nueva dimensión de maldad y venganza por parte de Aemond, que en 'La Casa del Dragón' se arrepiente inmediatamente después de matar a Lucerys.

