Todo lo que se sabe de la temporada 2 de 'La Casa del Dragón', rodaje, estreno y cómo continuará la Danza de Dragones

La temporada 1 de 'La Casa del Dragón' ha llegado a su esperada conclusión, dejando a sus fans con la miel en los labios justo antes de que comience oficialmente la 'Danza de los Dragones', la guerra civil por la sucesión en el Trono de Hierro que enfrenta a Rhaenyra I contra Aegon II.

Si aún no has llegado al episodio final de la temporada, no sigas leyendo y corre a ver el último episodio, para evitar SPOILERS . Si, en cambio, no te queda nada por ver de 'La Casa del Dragón', y ya estás ansiando que llegue la segunda temporada, aquí puedes leer todo lo que se sabe sobre ella.

La temporada 2, confirmada al poco de estrenarse la serie

Por si aún había dudas, se espera una segunda temporada de la serie que se confirmó al poco de estrenarse el primer episodio de la temporada 1. En cuanto HBO Max vio su rotundo éxito, decidió seguir apostando por esta serie sobre la dinastía Targaryen, y avanzar en los hechos previos a 'Juego de Tronos'.

Imagen promocional de 'La casa del dragón' | HBO Max

Seguirán ligados al proyecto los principales nombres creativos de la serie, como Miguel Sapochnik, que volverá a ser el productor ejecutivo junto a Ryan Condal, quien sin embargo permanecerá como showrunner en solitario pues Sapochnik anunció que daba un paso atrás. Sí hay novedades en la dirección, a la que se suma Alan Taylor, que ya dirigió 'Juego de Tronos', y ahora se suma a su precuela.

¿Qué contará la temporada 2?

A falta de una sinopsis oficial, los fans de 'La Casa del Dragón' podrán intuir que la siguiente temporada debe retomar los hechos inmediatos con los que acaba la primera, es decir, el comienzo de la Danza de los Dragones, la guerra civil por la sucesión en la dinastía Targaryen que desolará Poniente, y que acabará con varios dragones, encaminándolos a su extinción previa a 'Juego de Tronos'.

Rhaenyra en el final de temporada de 'La Casa del Dragón' | HBO Max

Aquellos fans que hayan seguido la primera temporada y no puedan esperar hasta el estreno de la segunda, pueden seguir la historia original de los protagonistas en la novela 'Fuego y Sangre', de George R.R. Martin, en la que se basa la precuela de 'Juego de Tronos', y que hasta ahora ha seguido la serie de forma fiel, aunque tomándose sus licencias.

¿Qué personajes estarán en la siguiente temporada?

Escena del capítulo 8 de 'La Casa del Dragón' | HBO Max

Se espera que 'La Casa del Dragón' regrese retomando los hechos cronológicos de forma inmediata, sin uno de esos saltos temporales que han caracterizado a la serie, y con los que esta ha conseguido llegar prácticamente a la Danza de los Dragones.

Por tanto, regresaría con los principales protagonistas de la serie y los respectivos actores que los interpretaban llegados a este momento: Emma D'Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke y Tom Glynn-Carney como Rhaenyra, Daemon, Alicent y Aegon, respectivamente. Estos serían los principales actores de la batalla por la sucesión. Aparte, se espera que entren en juego muchas más casas reales que ahora deben tomar partido entre los negros y los verdes, como los Stark, entre otros.

¿Cuando empezará a rodarse lo siguiente de 'La Casa del Dragón'?

No existe una confirmación oficial por parte de HBO de cuándo volverán los rodajes de 'La Casa del Dragón', pero según circula por medios internacionales, el equipo de producción de la serie planea volver en la primavera de 2023 a Cáceres, que ha sido una de las principales localizaciones en la temporada 1 como escenario para Desembarco del Rey.

El Castillo de Calahorra set de 'La Casa del Dragón' | iStock

El Casco Antiguo de Cáceres, la Plaza Mayor de Trujillo, el Castillo de Calahorra en Granada o San Juan de Gaztelugatxe en Vizacaya han sido algunos de los emplazamientos donde han tenido lugar los rodajes de 'La Casa del Dragón'. Como ya ocurrió con 'Juego de Tronos', han vuelto a ser varias las localidades españolas que han acogido la producción de esta serie, por lo que habrá que seguir la pista de dichos lugares para saber si el equipo de la serie planea retomar en ellos su temporada 2.

Seguro que te interesa:

Olivia Cooke nunca podría ser la madre de sus 'hijos' en 'La Casa del Dragón' por su absurda diferencia de edad