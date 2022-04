Esta noticia contiene spoilers del final de la temporada 2 de 'Los Bridgerton'. No sigas leyendo si no has terminado la serie.

Anthony Bridgerton y las hermanas Kate y Edwina Sharma han sufrido mucho por amor a lo largo de esta segunda entrega de la serie.

Como sabrás si ya has visto los 8 episodios de esta nueva entrega el primogénito de 'Los Bridgerton' desea buscar esposa y decide casarse con la joven más preparada para ser su mujer, en esta ocasión se trata de Edwina Sharma, una joven que acaba de llegar de la India junto a su madre y su hermana y es elegida el diamante de la temporada.

Pero poco a poco vemos que de quién realmente Anthony está enamorado es de su hermana Kate, a quien conoce primero, pero tienen un buen principio, y el odio incial acaba convirtiéndose en una pasión y deseo que intentarán negar con todas sus fuerzas.

Anthony está seguro que no busca un matrimonio por amor por ello pide a Edwina que sea su mujer pero el día de su magistral boda, cuando ya estaban en el altar, Edwina se da cuenta de que su prometido no la ama y que su hermana le ha estado ocultando sus verdaderos sentimientos.

Todo se complica en la vida personal y social de 'Los Bridgerton' y las Sharma pero, finalmente Anthony y Kate consiguen superar todos los obstáculos y casarse en el último capítulo de la temporada.

Pero, al llegar a este instante hay muchos espectadores que han echado en falta una escena, la de la boda entre Anthony y Kate. Ahora, ha sido la directora de los últimos dos episodios de la temporada 2, Cheryl Dunye, quien ha explicado el motivo a 'Insider'

Así, Cheryl Dune explica que se decidió que solo hay lugar para una boda en esta segunda entrega: "Hubo una gran boda antes", declara.

"Dos bodas en una serie que fueron así de espectaculares, una no se podía hacer después de la otra", matiza. "Yo estaba como, 'Sí, vas a hacer que la otra boda parezca insignificante si esta boda fuera más grande'".

Así, en lugar de mostrarnos el enlace de los protagonistas descubrimos que estaban casados porque Daphne comenta que han estado seis meses de luna de miel y, a su regreso, no salen de la habitación.

D esta forma, decidieron que lo mejor era mostrar una escena de Jonathan Bailey y Simone Ashley (Anthony y Kate) manteniendo relaciones que mostrase su intimidad y felicidad: "Hacer el amor era diferente en el sentido de que eran compañeros completamente iguales. Eso fue algo que vimos que era diferente pero apasionadamente comprometido".

Así, la directora comenta que trabajaron para que los actores se encontrar las "posiciones en las que sintiéramos que ambas personas estaban satisfechas como parejas".

Y que para cuando terminara los espectadores pensaran: "Guau, están en un matrimonio feliz", enseñando el cambio que dan sus personajes al final.

