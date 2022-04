'Los Bridgerton': El error histórico que nunca hubieras imaginado ver en la temporada 2

La temporada 2 de 'Los Bridgerton' tuvo como protagonistas a Anthony y las hermanas Sharma. Los fans pudieron descubrir el futuro amoroso del vizconde debatiéndose entre Edwina y Kate.

La expectación fue tal que la serie ha llegado a oídos de la doctora Stephanie Howard-Smith, una historiadora experta en perros que acudió a Twitter para revelar un error histórico de esta nueva tanda de episodios.

"Me he dado cuenta de que Newton, el corgi, es importante en la nueva temporada de 'Los Bridgerton', y pensé que nunca había visto un corgi mencionado en ninguna fuente del siglo XVIII o principios del XIX", se cuestionaba, así que se preguntó qué había de cierto en torno a este personaje.

"¿Las personas que vivieron durante el período de la Regencia reconocerían a un perro pastor galés con patas cortas como un tipo distinto de perro?", comenta.

"'Los Bridgerton' es deliberadamente anacrónico y ningún drama de época puede ser en su totalidad históricamente exacto", expone.

El perro pertenece en la serie a Kate y actualmente está asociado a la clase alta, pues la Reina Isabel II es una gran amante de esta raza canina. Sin embargo, al parecer no se tenía constancia de estos perros en la época en la que transcurre la serie: "Casi todas las 'razas' de perros han cambiado drásticamente en los últimos 200 años".

"De todos modos, en el período en el que se desarrolla 'Los Bridgerton': la década de 1810. No aparecen corgis en los anuncios de perros perdidos de los periódicos de Londres en esta época. No aparecen en los retratos de mascotas. Probablemente no habría ninguno como mascota en el West End de Londres", argumenta, aunque tal vez ya se conocieran en Gales, apunta la historiadora: "50 años después, comienzas a encontrar descripciones".

"Eso no quiere decir que los antepasados ​​de los corgis actuales no vivieran y pastorearan en Gales durante este período", sugirió. "Pero, en realidad, nada de esto importa: Newton es adorable", concluye, coincidiendo con los que hayan visto la serie, tras su análisis etimológico.

