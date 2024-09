Cancelan el reboot de Pretty Little Liars tras dos temporadas: "Siempre seremos pequeñas mentirosas"

Los fans de Pretty Little Liars se emocionaron con el estreno de su reboot en 2022 con un nuevo reparto encabezado por Bailee Madison, ChandlerKinney, Zaria, Malia Pyles y Maia Reficco.

La serie se lanzó con la primera temporada, llamada Pecado original, y la segunda llegó este verano bajo el título Escuela de verano.

Imagen de Pretty Little Liars: Summer School | Max

Sin embargo, Max ha decidido cancelarla según ha confirmado Variety: "Aunque no habrá una tercera temporada de, estamos muy agradecidos con nuestros cocreadores, Roberto Aguirre-Sacasa y Lindsay Calhoon Bring, así como con el equipo de Warner Bros. Television, por volver a presentarles a los seguidores esta nueva versión de mentirosas que se unen para luchar contra el último villano espeluznante que aterroriza a Millwood".

"Su visión creativa, única y moderna, combinada con el inmenso talento de nuestro elenco y equipo, le dio a la serie un punto de vista divertido y lleno de terror que rindió homenaje a sus raíces originales en Rosewood", dijo el comunicado.

Después de conocerse la noticia, varias de sus protagonistas han reaccionado en sus redes sociales como Maia Pyles: "Esta serie cambió mi vida y puso a muchas almas brillantes en mi camino. Siempre agradecida por Pretty Little Liars y por todos los involucrados en darle vida. Gracias a todos los que nos acompañaron en este viaje. Gracias por aceptar a Mouse y gracias por verla".

"Siempre seremos Pequeñas Mentirosas", escribió Maia Reficco su perfil de X. "Y qué honor fue. Muchas gracias por el amor y el apoyo durante los últimos 3 años, ha sido un sueño. A mis mentirosas: las amaré siempre. Nos veremos la próxima vez".

Este no fue el único proyecto derivado de la serie original de Pretty Little Liars que duró siete temporadas. Tras ella, se estrenaron los spin-off de Ravenswood y Pretty Little Liars: The Perfectionist.