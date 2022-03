Alyssa Milano no quiere que sus hijos vean 'Embrujadas': "Me estaba llamando mala actriz"

Alyssa Milano siempre será recordada por dar vida a la menor de las tres hermanas Halliwell, Phoebe, en 'Embrujadas'. La serie fue todo un éxito a finales de los 90 y principios de los 2000. Y, ahora, se ha convertido en una ficción de culto.

Pero, a pesar del reconocimiento que tiene 'Embrujadas' a lo largo del mundo, Alyssa ha revelado en un vídeo de TikTok que sus hijos no han visto la serie y ha explicado los motivos por los que no quiere que la vean.

"No, todavía no han visto 'Embrujadas' mis hijos", explica. "Por muchas razones, una de las cuales, es que beso a muchos chicos en 'Embrujadas'. Muchos chicos que no son su padre. Demasiado, así que no".

Además, Milano comentó que dejó que su hija Lila de 7 años viese el tráiler de su última película donde aparece besando a un hombre: "Además, dejé que Bella viera el tráiler de 'Brazen', porque obviamente no la dejaría ver la película, pero la dejé ver el tráiler y me dijo: 'Mami, sé que estabas fingiendo ese beso'. Lo cual creo que me estaba llamando mala actriz", dice entre bromas.

Por último, Alyssa Milano expone una última razón por la que no quiere que su hija vea 'Embrujadas' y es por su vestuario: "La otra razón es que tiene siete años y todo lo que quiere es llevar el ombligo al aire", afirma.

"Eso sin que haya visto 'Embrujadas'. Y constantemente estoy como, 'No, no quieres usar una blusa con ombligo'. Entonces, ¿te imaginas después de que vea 'Embrujadas' ella me diga: 'Mami, ¡usabas blusas con el ombligo al aire!'".

Seguro que te interesa:

Alyssa Milano confiesa cómo dar a luz "le recordó una agresión sexual"