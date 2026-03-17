Will Smith responde a Michael B. Jordan tras mencionarlo en su discurso de los Oscar

Los Oscar 2026 han coronado a Michael B. Jordan como el mejor actor del año. Si bien todavía había quien confiaba en Timothée Chalamet por su interpretación en Marty Supreme, el doble trabajo de Jordan de Sinnersha sido finalmente el premiado en una gala con momentos muy especiales.

El protagonista de Creed subió al escenario sin pudor de mostrar al mundo su emoción y agradeció en un emotivo discurso todo el apoyo recibido por parte de su familia en estos años. Igualmente, Jordan recordó a aquellos actores afroamericanos que, antes que él, se hicieron con la estatuilla más codiciada de Hollywood. Un repaso histórico que culminó con el último intérprete en alzar el premio: Will Smith.

Michael B. Jordan tras ganar el Oscar a Mejor Actor | Getty

El triunfo de Smith fue significativamente agridulce. Y es que durante la gala de 2022, el eterno príncipe de Bel-Air interrumpía el monólogo de Chris Rock para agredirlo físicamente. Un momento imposible de olvidar que le supuso su expulsión de la Academia y un veto de diez años en la entrega de premios.

Ahora bien, esto no impidió que Jordan recordara su éxito en el pasado. Unas palabras que han llegado al propio Will Smith, quien ha querido recoger el mensaje y devolverlo con una publicación en su Instagram.

"Enhorabuena, querido. ¡Estás haciendo historia!", reza el texto que acompaña a dos fotos de Michael B. Jordan. La primera de ellas muestra al intérprete alzando su Oscar; mientras que la segunda es la ya imborrable sonrisa de su personaje (uno de ellos, más bien) en Sinners.

A pesar de las polémicas de los últimos años, o meses incluso, Will Smith está luchando a contracorriente para recuperar su buena imagen en Hollywood. Entre secuelas de sus proyectos más exitosos, como Soy Leyenda o Hancock, y producciones nuevas como The Council o Fast and Loose, el actor pretende volver a la cima de la industria.

Un camino que parece más una cuesta empinada de ascenso y en el que cualquier apoyo, como el sutilmente recibido por Jordan en la ceremonia de los Oscar 2026, es suficiente como para ganarse el cariño del protagonista de Men in Black.