El doblete de Alauda Ruiz de Azúa en los Goya 2026 a Mejor Dirección y Mejor Guión Original: "El talento no entiende de género"

La directora Alauda Ruiz de Azúa se ha convertido en la cuarta mujer en ganar el Premio Goya a la Mejor Dirección por su trabajo Los Domingos y así ha reivindicado que el talento "no entiende de género" pero sí de "oportunidades". Aquí puedes ver la lista completa de los ganadores en los Goya 2026.

"Me gustaría agradecer el reconocimiento, el Goya, a todas las personas que han entendido que el talento no entiende de género, pero que las oportunidades, históricamente, sí. Y también agradecer a las personas que trabajan para que esa desigualdad quede atrás", ha añadido la cineasta.

Se trata del segundo Goya que recibe Ruiz de Azúa, el primero lo logró a Mejor Dirección Novel con Cinco lobitos en 2022.

Hasta ahora, en la categoría de Mejor Dirección solo habían logrado alzarse con el cabezón Isabel Coixet, Iciar Bollaín y Pilar Miró.

Además, la directora de Baracaldo también se hizo con el premio Goya a Mejor Guion Original por la historia de una joven que se debate entre ir a la universidad o entrar en un convento de monjas en Los Domingos.

"He podido escribir un guión sin miedo, desde la curiosidad, desde la conversación constante con mis productores, por eso les estoy muy agradecida. Ojalá que nunca tengamos miedo de condenar la barbarie, la que sea. No olvidemos Gaza, no cultivemos la indiferencia", ha señalado la cineasta.

La realizadora ha recordado a su padre, quien solía decirle que el miedo "nunca era una buena razón para dejar de hacer cosas". "Nunca he sabido si lo decía porque era del Athletic de Bilbao o si intuía que el miedo es algo que nos doblega, que nos domestica y que nos aleja de lo honesto", ha bromeado.

En esta categoría también estaban nominados Jose Mari Goenaga, por Maspalomas; Oliver Laxe y Santiago Fillol, por Sirat; Agustín Díaz Yanes, por Un fantasma en la batalla; y Avelina Prat, por Una quinta portuguesa.