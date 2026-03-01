Patricia López Arnaiz recibe entre lágrimas su segundo Goya a Mejor Actriz por Los Domingos

Patricia López Arnaiz ha sido galardonada con el Premio Goya 2026 a la Mejor Actriz protagonista por su papel en la película Los Domingos, ha destacado la importancia de poner "luz a las violencias en la infancia".

Al recoger el premio, ha reconocido tener "la sensación" de que el personaje "existía antes y estaba ahí como esperando", al tiempo que ha agradecido a la directora de la cinta poner "luz a las violencias en la infancia".

Además, ha defendido que "las relaciones sí son posibles" sobre todo aquellas en las "que gana el querernos mucho, y nos lo curramos, nos mimamos". "Y nos deseamos los unos a los otros ser nuestra versión más genuina", ha zanjado.

Antes, la actriz vasca ya había recibido este galardón en esta misma categoría por su papel en Ane en el año 2021.