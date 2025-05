Karla Sofía Gascón reaparece (por videollamada) en la entrega de los premios Mujeres Fearless

La actriz Karla Sofía Gascón reapareció este lunes de manera virtual durante la entrega de los premios Mujeres Fearless, donde fue reconocida por su trayectoria y valentía. A pesar de no poder estar presente físicamente, la intérprete se hizo presente a través de una videollamada cargada de emoción, cariño y gratitud que puedes ver en el vídeo de arriba.

"Hola, buenas noches a todos los que estáis en este evento maravilloso de Fearless. Como podéis observar estoy aquí, no allí", comenzó diciendo Gascón con humor. Explicó que se encuentra rodando fuera del país, lo que le impidió asistir: "Tenía que recibir un premio hoy, he hecho todo lo posible por asistir, pero estoy filmando fuera, me encuentro muy lejos de donde se está finalizando el evento y me es imposible asistir".

Visiblemente emocionada, Karla lamentó no poder recoger su galardón en persona: "Me habría encantado recibir este reconocimiento, pero espero que pueda recogerlo en otra ocasión, aunque sea en otro espacio muy pronto".

La actriz aprovechó el momento para expresar su agradecimiento: "Me gustaría agradeceros a todos vosotros, por supuesto a Katy, a Marco, a la revista, a mis queridos amigos Vicente y a Gerard, que lo amo con toda mi alma, te quiero mogollón tío, es un genio”. Y extendió su mensaje a su público más amplio: "Gracias de verdad a todas las personas que me habéis apoyado en todo este tiempo, que habéis estado conmigo, que me habéis dado cariño y amor, porque os quiero muchísimo".

Antes de despedirse, dejó una nota entrañable y divertida: "Me da mucha rabia no estar ahí con vosotros hoy para compartir este hermoso momento, pero seguro que vamos a hacer muchas cosas juntos. Os mando un besito y me voy a comer unas papas con mojo a vuestra salud".