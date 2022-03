La condena de la industria cinematográfica a la bofetada de Will Smith a Chris Rock ha sido prácticamente unánime. Salvo algunas excepciones como las de Janet Hubert y, claro está, la familia Smith, Hollywood ha rechazado la violencia vista en sus últimos Oscar.

Las reacciones ante lo sucedido siguen llegando y Jim Carrey ha emergido como una de las voces más críticas sobre este asunto. El actor ha demostrado no callarse lo que piensa en más de una ocasión, y esta vez lo ha vuelto a demostrar. En una entrevista en CBS Morning sobre 'Sonic 2', su nueva película, la estrella de la comedia ha juzgado severamente la actitud que tuvieron los presentes en la gala, al propio Will Smith y al presente de Hollywood.

"Me siento asqueado. Me pone enfermo ver a todos de pie aplaudiendo. Hollywood es un grupo de cobardes. Esto realmente me pareció una señal clara de que ya no somos el club de chicos guays", comenzó criticando.

Ante la pregunta de qué hubiera hecho él en el lugar de Chris Rock, el actor de 60 años aseguró que hubiera tomado medidas: "Creo que él dudó mucho en ese momento. Yo hubiera anunciado una demanda esta mañana contra Will por 200 millones de dólares, porque ese vídeo estará ahí por siempre. Quedará para la historia".

El momento de Chris Rock y Will Smith en los Oscar | Cordon Press

"Sabes, ese insulto quedará ahí durante mucho tiempo", recalcó sobre la secuencia del momento que puedes ver en el vídeo de arriba. "Si quieres, puedes gritar desde el público tu desaprobación o mostrar rechazo o subir algo a Twitter, o lo que sea, pero no tienes derecho de subir al escenario y golpear a alguien en la cara porque dijera unas palabras", opinó.

Por su parte, Chris Rock decidió dejarlo pasar y no denunciar a su compañero tal y como aseguró la Policía de Los Ángeles. Sobre la posible justificación que se le pudiera dar al arrebato de Will Smith y lo inoportuno del chiste de Rock sobre la alopecia de Jada Pinkett, Carrey no le excusó:

"[La agresión] vino de la nada porque Will tiene algo en su interior que le frustra. Y le deseo lo mejor, de verdad lo digo. No tengo nada en contra de Will Smith. Es un tipo que ha hecho cosas geniales, pero no estuvo bien", señaló.

Junto a ello, el actor ha querido acordarse de los que debieron ser los protagonistas de la noche, es decir, los ganadores, que quedaron eclipsados por lo sucedido: "Will privó del momento para brillar a todos los que estaban esa noche. Mucha gente trabajó muy duro para llegar ahí y tener ese gran momento y recibir ese premio por su trabajo duro en sus proyectos".

"Will Smith fue egoísta", calificó. Estas declaraciones han corrido como la pólvora y hay quienes encuentran muy acertadas sus palabras.

Mientras la Academia estudia las medidas que pondrá al Will Smith por la agresión, el actor se ha disculpado públicamente con Chris Rock mediante un texto colgado en sus redes sociales.

