La celebración de Will Smith bailando y cantando en la fiesta de los Oscar tras su comportamiento

Todos los ojos apuntaron hacia Will Smith después de su enfrentamiento con Chris Rock, al que abofeteó por su chiste hacia Jada Pinkett y pelo rapado.

El actor, que finalmente se hizo con el Oscar a Mejor Actor por su papel en 'El método Williams', no desaprovechó la oportunidad de celebrar el ansiado galardón en la fiesta post Oscar que organiza Vanity Fair anualmente.

En esta fiesta están invitadas las máximas estrellas del momento y siempre deja crónicas y momentos de gran diversión. Así que acudió la familia Smith al completo, donde fue vista bailando y cantando felizmente. Entre ellos, estuvo Jaden Smith, quien escribió un enigmático mensaje que borró más tarde.

Mientras tanto, el intérprete de 53 años puso ritmo a los presentes entonando sus más icónicas canciones de su etapa de rapero como 'Summertime', 'Miami' y 'Gettin' Jiggy Wit It'. Y las imágenes muestran a un Smith despreocupado y exuberante, agarrando su estatuilla dorada en todo momento, eso sí. Los invitados, lejos de rechazarle, abrazaron su presencia. Según The Hollywood Reporter, Lupita Nyong'o, Lena Waithe o Trevor Noah fueron algunos de los más cercanos con el actor.

Hay quienes han visto en en esta conducta algo irresponsable tras su desafortunada acción, que la Academia ha reprendido manifestando su rechazo a la violencia. Incluso, se habla de una posible reiterada de su Oscar. Como fue de esperar, Chris Rock no acudió a la fiesta de Vanity Fair.

Las disculpas de Will Smith a Chris Rock

Por su parte, Will Smith pidió disculpas al día siguiente a través de un mensaje compartido en sus redes sociales. En el texto, su arrepentimiento se extendía también hacia Chris Rock, a quien no mencionó en su discurso la noche de los Oscar: "Mi comportamiento en los Oscar de anoche fue inaceptable e inexcusable".

"Pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente", se explicó. "Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué", continuó. "Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", añadió.

