Mike Leigh se corona en San Sebastián con la Concha de Oro por Tender Loving Care en su despedida del cine

La película Tender Loving Care, de Mike Leigh, se ha alzado este sábado con la Concha de Oro de la 74 edición del Festival de San Sebastián, que ha celebrado este sábado su gala de clausura en el Auditorio Kursaal de la capital guipuzcoana, que ha concluido con una ovación a José Luis Rebordinos en su última edición al frente del Festival.

Mike Leigh, que avanzó en rueda de prensa hace unos días que "probablemente" sería su última película por su condición médica, ha agradecido desde Nueva York en un vídeo los cuatro premios que ha recibido su producción. "Qué gran honor, gracias por todos los premios. Os quiero mucho", ha señalado.

Mike Leigh agradeciendo por videoconferencia en el Festival de San Sebastián la Concha de Oro | Europa Press

La cinta también ha recibido el galardón a Mejor Guion, el Premio Transforma Make and Mark y la actriz Kate O'Flynn a Mejor Interpretación protagonista, que tampoco ha podido acudir a la gala, que ha comenzado puntual a las 20:30 horas. La ceremonia ha estado presentada por los actores Fernando Guallar y Loreto Mauleón, que en ocasiones ha combinado el euskera y el castellano.

En esta edición se ha vuelto a conceder un galardón ex aequo, como ya viene pasando en los últimos años. En esta ocasión, esta circunstancia se ha dado en la categoría de mejor interpretación protagonista, concedida a Kate O'Flynn -que no ha asistido a la ceremonia, pero ha agradecido el premio en un vídeo- y Asta Kamma August por sus trabajos en Tender Loving Care y Growth of the Soil, respectivamente.

"Para mí el cine trata de comprender y de relacionarse unos con los otros. De ponernos en el lugar de otra persona, en la mente de otra persona. Se trata de ser empático. Y por eso hay tantas personas en este festival con este pin (Free Palestine). Es como el cine un acto de empatía y de solidaridad. Nadie será libre hasta que todos seamos libres. Libertad para Palestina, Palestina Libre", ha señalado la actriz Asta Kamma August al recoger su galardón.

Por su parte, Javier Cámara ha recibido la Concha de Plata a la mejor interpretación de reparto por Cinco minutos más, de Javier Ruiz Caldera. El actor ha bromeado con que "este año va de Javis" y ha agradecido al Festival y al jurado el reconocimiento, además de compartirlo con el guionista y actor Berto Romero, el director Javier Ruiz Caldera y su compañera de reparto Belén Cuesta.

"Parece que los Javis estamos triunfando", ha bromeado el actor, que también ha agradecido a José Luis Rebordinos el "riesgo" de incluir en la Sección Oficial una película de género fantástico, su debut en este género.

Javier Cámara, Concha de Plata a la Mejor Interpretación de Reparto | Gtres

La Concha de Plata a la mejor dirección ha recaído en Amanda Kernell por Brace Your Heart, mientras que el Premio Especial del Jurado ha sido para Border, de Ah Biao, quien ha pedido "más conexión y más amor". Asimismo, el galardón a la mejor fotografía ha recaído en Growth of the Soil.

El Premio del Público Ciudad de Donostia a la Mejor Película Europea ha recaído en Naza, un documental dirigido por Yuval Abraham y Rachel Szor. Ambos cineastas están siendo investigados por Israel por posibles filtraciones de información clasificada para la elaboración del filme. La película aborda, a través de testimonios de miembros de los servicios de inteligencia y del Ejército israelí, los sistemas utilizados en las operaciones militares en Gaza y las consecuencias sobre la población civil.

El galardón, entregado por Paz Vega, ha sido recogido por el productor Enrique Costa que, en nombre de los cineastas que no han podido asistir a la gala, ha leído un mensaje de agradecimiento, mientras que el público ha levantado hojas con el mensaje We are Naza too y banderas de Palestina.

"Es un honor recibir este premio del público de San Sebastián, que de una forma tan calurosa ha recibido la película desde el inicio en su premiere. Es una pena no poder estar ahí, pero hemos podido ver las imágenes de lo que pasó esa noche y estamos eternamente agradecidos", han afirmado.

Los cineastas, en boca de Enrique Costa, han señalado que desean que este galardón "sirva para esparcir la voz de lo que la película representa y de lo que el gobierno israelí está haciendo con la matanza de palestinos en Gaza". A su vez, los presentadores también han portado el mensaje We are Naza too.

El público en la gala de clausura del Festival de San Sebastián con mensajes de apoyo a Palestina | Gtres

Por su parte, el Premio del Público Ciudad de Donostia a la Mejor Película ha sido para La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi. Ambos cineastas han agradecido especialmente el respaldo del público y han reivindicado el cine español.

Calvo ha destacado la importancia del reconocimiento después de haber comenzado su trayectoria teatral ante apenas 15 espectadores y ha comparado sus ganas de agradar al público con lo que sentía Lorca también con el público. El cineasta ha proclamado que "Viva el cine español", una frase que, según ha dicho, en los últimos tiempos está escuchando. "Hacía tiempo que la gente no lo decía. Y a mi me emociona mucho. Que viva el cine español", ha afirmado.

"Para Federico, el público era tan importante que tituló una de sus mejores obras como El público. Él decía que no crear para él era la muerte y que creaba por el amor de la gente, porque necesitaba que la gente le quisiera. Y es algo que nos pasa a nosotros también. Nosotros hacemos esto para vosotros, para que os guste, para que lo sintáis, para ver la cara que tenéis al final de la película. Él decía que el público tenía que ser exigente, tenía que con amor retarle y crecer de la mano del público. Decía que el público le tenía que exigir cantar sobre la desesperación de los soldados en la guerra. Eso es La bola negra", ha afirmado Calvo.

Por su parte, Ambrossi ha señalado que ellos mismos "se han hecho" a través de la experimentación, los aciertos y los errores, algo que, según ha subrayado, solo es posible cuando existe un público que apoya y acompaña a los creadores. Además, ha agradecido el respaldo de José Luis Rebordinos y del equipo técnico que ha trabajado en la película. "Tenemos mucho que agradeceros al público. Sabemos que estáis de nuestro lado y gracias por estar ahí y espero no defraudaros nunca", ha manifestado.

Javier Calvo y Javier Ambrossi en el Festival de San Sebastián tras ganar el Premio del Público Ciudad por La bola negra | Gtres

El resto del palmarés ha reconocido a De repente, de Ryusuke Hamaguchi, con el Premio RTVE-Otra Mirada; Cinco años, cuatro meses, de Juan Miguel Gelacio y Esteban Hoyos García, con el Premio de la Cooperación Española; Burgundy, de Michael Dweck y Gregory Kershaw, en Culinary Zinema; Txakun Txakür, de Elsa Oliarj-Inès, con el Premio Irizar al Cine Vasco; Adolescencia, sexo y muerte en campamento Miasma, de Jane Schoenbrun, en Zabaltegi-Tabakalera; La ilusión de un verano sin fin, de Alessandra Sanguinetti, con el Premio Horizontes Latinos, y Amine Bouhafa, por 7h40 ce matin-là, con el Premio SGAE a la mejor música original.

El jurado de la Sección Oficial -que otorga la Concha de Oro, las tres Conchas de Plata y premios a mejor guion y fotografía- ha estado formado por Ira Sachs, al que acompañan el director y escritor japonés Genki Kawamura, la guionista Catherine Paillé, las actrices Alice Braga y Patricia López Arnaiz, el actor Bill Skarsgard y el productor Mike Goodridge.

Los galardones que se han entregado esta noche se suman a los reconocimientos honoríficos de esta edición: el Premio Donostia que han recibido Werner Herzog y Naomi Watts. Entre las personalidades de Hollywood que han pasado durante estos días por el Festival destacan Brad Pitt, Orlando Bloom, Rami Malek, Jeremy Irons, Ricardo Darín o Penélope Cruz, entre otros