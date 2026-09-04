El humillante momento de Nina Dobrev cuando la echan de la alfombra roja mientras intentaba lucirse en Venecia

Nina Dobrev ha vivido un momento de lo más "tierra trágame" durante su paso por la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia.

La actriz de 37 años acudió al evento luciendo un elegante vestido palabra de honor de Armani Privé, dispuesta a convertirse en la gran protagonista de la la alfombra roja.

Sin embargo, su intento de pavonearse e impactar con su estilismo terminó de la forma más tajante y surrealista posible cuando la organización decidió que su tiempo frente a los fotógrafos había llegado a su fin.

Cuando la intérprete tomó posiciones para continuar su sesión de fotos, un miembro de seguridad irrumpió de inmediato en el encuadre para cortarle su momento por completo.

Colocándose justo delante de ella y levantando el brazo para cortarle el paso, el trabajador le indicó sin miramientos que debía abandonar la zona y seguir caminando.

A pesar del evidente gesto, una mujer fuera de cámara intentó intervenir brevemente para alargar unos segundos extra, lo que permitió a Dobrev intentar lucir la falda de tul de su diseño de lentejuelas con una expresión un poco seria y desafiante.

Aún así, el personal de seguridad reapareció de inmediato para acompañarla de forma definitiva fuera del photocall, provocando en la actriz varias expresiones en su cara que no han tardado en hacerse virales.

Y es que, Dobrev no pudo ocultar su expresión de disgusto frunciendo el ceño por la humillante situación, para terminar soltando una risita de absoluta incredulidad mientras se alejaba del lugar saludando con la mano a los fotógrafos sin llegar a detenerse de nuevo.

Como era de esperar, el vídeo del incómodo momento ha corrido como la pólvora en redes sociales generando muchas reacciones por la firmeza con la que fue expulsada de la alfombra roja: "Si yo fuera Nina Dobrev y me echaran de la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia, me habría desvanecido de la vergüenza", señalaban varios usuarios en X.