Atresmedia Cine reivindica en San Sebastián la fortaleza del cine español, se consolida como referente y avanza sus próximos estrenos

Atresmedia Cine ha vuelto a reunir a los agentes más importantes de la industria en su tradicional evento de presentación de proyectos que cada año organiza en el marco del Festival de San Sebastián. Jaime Ortiz de Artiñano, director general de la productora de Atresmedia, ha celebrado el liderazgo que consolida a Atresmedia Cine como referente dentro de la industria, y ha mostrado las novedades que llegarán en los próximos meses a los cines y los futuros rodajes que pondrá en marcha, en un acto moderado por el periodista David Martos y que contó con la presencia del talento protagonista de varios de los títulos presentados.

Jaime Ortiz de Artiñano ha celebrado las buenas cifras de las salas de cine este año, en el que se han vendido ya 60 millones de entradas. Las películas de Atresmedia Cine continúan dominando la taquilla, acumulando más del 50% de la cuota de mercado del cine español. Cuatro de las diez películas españolas más taquilleras de 2026 cuentan con la participación de Atresmedia, destacando Torrente Presidente de Santiago Segura, que ha logrado el mejor estreno de una película española de los últimos once años y es la cuarta película española más taquillera de la historia. Otros títulos, como Abuela tremenda, La familia Benetón +2 o Haciendo amigos, también ocupan posiciones destacadas en el ranking anual del cine de nuestro país.

Jaime Ortiz de Artiñano ha reafirmado el compromiso de Atresmedia Cine con el cine de calidad, realizado de la mano de los profesionales más destacados de la industria y capaz de generar conversación, sorprender e impactar. Prueba de ello son los largometrajes mostrados durante la presentación.

El director general de Atresmedia Cine estuvo acompañado en el evento por los actores Eduard Fernández, Javier Gutiérrez, Andrea Ros, Patrick Criado, Marina Salas, Adam Jezierski, Francesco Carril y Meritxell Calvo, los cineastas Roberto Bueso, Aritz Moreno, Álvaro Fernández Armero y Daniel Calparsoro, la productora María Luisa Gutiérrez, la medallista olímpica Sandra Sánchez y el entrenador Jesús del Moral.

Atresmedia Cine conquista San Sebastián con los grandes estrenos del otoño

Los próximos estrenos de Atresmedia Cine han tenido presencia destacada en el Festival de San Sebastián: La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, se estrena el viernes 25 de septiembre en cines tras pasar por Perlak. Este original de Movistar Plus ha sido elegido para representar a España en los Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional. Las ciegas hormigas se ha presentado en Zinemira y llegará a los cines el 9 de octubre. Karateka tuvo un espectacular estreno mundial en Velódromo ante más de dos mil personas, consolidando su estatus de gran evento cinematográfico para este otoño. Se podrá ver en salas de cine a partir del 30 de octubre. Y El mal padre de Roberto Bueso, que opta a la Concha de Oro dentro de la Sección Oficial del festival, se estrenará el 20 de noviembre en cines. Jaime Ortiz de Artiñano ha agradecido a José Luis Rebordinos toda su labor al frente del Festival de San Sebastián y ha felicitado a Maialen Beloki como nueva directora del festival.

Las películas que llegarán a los cines en 2027

La productora ha presentado imágenes inéditas de sus grandes estrenos para 2027. El confidente de Daniel Calparsoro, protagonizada por Javier Gutiérrez y Miguel Herrán, e inspirada en hechos reales, se estrenará en cines el 29 de enero. La Roja de Marcel Barrena, con Paco León, Atul Vijayakumar y Carolina Yuste encabezando el reparto, llegará a cines el 19 de marzo. Caza mayor, película original de Movistar Plus dirigida por Daniel Sánchez Arévalo y protagonizada por Antonio de la Torre, debutará el 23 de abril en salas. Caer de pie, lo nuevo de Salvador Calvo con Marina Salas como protagonista, llegará a los cines el 28 de mayo. Y Todo por la casa, comedia romántica dirigida por María Togores y protagonizada por Silvia Alonso y Alejandro García, se estrenará el 6 de agosto en cines.

También llegarán a salas de cine el año que viene A morte nos teus ollos de Guillermo de Oliveira, El profesor de Daniel Castro con Javier Gutiérrez como protagonista, Matar a Ramón, una alocada comedia dirigida por Álvaro Fernández Armero, Entre olas de Chloé Wallace, y La dona invisible, de Cristina Fernández Pintado.

Próximos rodajes

Atresmedia Cine también ha desvelado varios de los rodajes en los que participará en los próximos meses. Este invierno comenzará el rodaje de Casa en cendres, la secuela de la exitosa comedia de Dani de la Orden Casa en llamas. De la Orden regresa en la dirección, con Eduard Sola de nuevo encargándose del guion. El reparto protagonista, encabezado por Emma Vilarasau y Alberto San Juan, también estará de vuelta, al que se sumarán nuevos personajes.

Además, ha avanzado que ya están trabajando en el nuevo proyecto de Santiago Segura. También en la próxima película de Arantxa Echevarría: la adaptación de la novela No somos parte del mundo de Soraya Nárez, con Eduard Fernández dentro del reparto. Daniel Calparsoro repetirá con Atresmedia Cine y Bowfinger en Hades, un thriller sobre el mundo del narcotráfico. Y Manuel Martín Cuenca adaptará La noche de piedra de Alexis Ravelo, con Javier Gutiérrez en uno de los papeles protagonistas.

Atresmedia Cine afronta un nuevo año en el que continuará apoyando el cine español a través de largometrajes de calidad, y contribuyendo a generar empleo y manteniéndose como agente clave de la industria cinematográfica española.

Más allá de su productora cinematográfica, Atresmedia refuerza su presencia en el Festival de San Sebastián con la presentación en primicia de dos de sus próximas grandes apuestas de ficción: Sira, la esperada continuación de El tiempo entre costuras, protagonizada por Adriana Ugarte, y Trazos ocultos, el nuevo thriller emocional protagonizado por Toni Acosta y Rodolfo Sancho. Ambas series se estrenarán primero en exclusiva en atresplayer antes de su llegada al prime time de Antena 3.

Películas presentadas

LA BOLA NEGRA

Fecha de estreno: 25 de septiembre en cines

Dirección: Javier Calvo, Javier Ambrossi

Guion: Javier Calvo, Javier Ambrossi, Alberto Conejero

Reparto: Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Penélope Cruz, Lola Dueñas, Glenn Close

Sinopsis: La bola negra narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca.La bola negra, una película Original Movistar Plus y Suma Content Films en coproducción con El Deseo y Le Pacte

y con la participación de Atresmedia, se estrenará en salas de cine españolas de la mano de la distribuidora Elastica.

LAS CIEGAS HORMIGAS (INURRI ITSUAK)

Fecha de estreno: 9 de octubre

Dirección: Igor Legarreta

Guion: Igor Legarreta, Andoni de Carlos

Reparto: Urko Olazábal, Itziar Ituño, Josean Bengoetxea, Miren Gaztañaga, Carlos Santos

Sinopsis: Bizkaia, 1935. Un duro temporal hace encallar un barco inglés con toneladas de carbón en su interior. Durante la noche, los vecinos de Algorta se agolpan en la costa para rescatar el oro negro. Sabas Jauregui lo ve como un golpe de suerte; Josefa, su esposa, como un mal presagio. Sin atender sus ruegos, Sabas arrastra a sus hijos hacia la violenta tormenta. La familia hará lo impensable por proteger el carbón que podría salvarles del invierno… o condenarles para siempre.

Las ciegas hormigas (Inurri Itsuak) es una producción de Lamia Producciones, Lamia Films, LAZONA Zinema, LAZONA Producciones, Bruja del norte AIE, Buendía Estudios Bizkaia y Sideral Cinema; en coproducción con Caviar Antwrp B.V. La película cuenta con la participación de Atresmedia, EITB y HBO Max; con la colaboración del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Gobierno de Navarra y Diputación Foral de Bizkaia; y con la financiación del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Elkargi, S.G.R. y Kutxabank.

KARATEKA

Fecha de estreno: 30 de octubre

Dirección: Aritz Moreno

Guion: David B. Gil y Pablo Tobías Gavasa con la colaboración de Javier Gullón

Reparto: Andrea Ros, Patrick Criado, Ernesto Alterio, Antonio Durán "Morris", Pablo Álvarez, Pilar Castro, Vicente Vergara, Edu Ferrés, Marta Pons, Chani Martín, Mizuki Yoshida, Denden y Ayako Fujitani

Sinopsis: Esta es la historia de Sandra Sánchez, una mujer que nunca dejó de creer y que desafió todas las convenciones. De ser descartada por el sistema a convertirse en la mejor karateka de todos los tiempos. Con la guía de Jesús del Moral, su entrenador y compañero de vida, Sandra emprendió un viaje imposible: conquistar el oro olímpico a los 39 años y redefinir el significado de la perseverancia en un deporte donde los más veteranos se retiran a los 30 años y que siempre habían dominado los japoneses. Un relato de amor, grandeza y lucha que trasciende el Karate para convertirse en leyenda.

Karateka es una producción de Atresmedia Cine, Sr.&Sra. y Karateka A.I.E, en coproducción con Wrong Men, Apaches Entertainment y Colosé Producciones. Con la participación de Atresmedia, Netflix, Crea SRG, Triodos Bank, Wallimage, BNP Pariba Fortis Film Finance, con la financiación del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, Ayuntamiento de Madrid con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia, Creative Europe Media. Distribuida por Warner Bros. Pictures Spain.

EL MAL PADRE

Fecha de estreno: 20 de noviembre

Dirección: Roberto Bueso

Guion: Roberto Bueso, Óscar Díaz

Reparto: Eduard Fernández, Adam Jezierski, Francesco Carril, Meritxell Calvo, Cristina Plazas

Sinopsis: Santiago Balmes, célebre escritor y académico, reúne a sus tres hijos antes de Navidad para hacerles una petición: pasar unos días juntos en la casa costera donde veraneaban en su niñez. Para los hermanos, distanciados de su padre desde que años atrás abandonase a su familia por otra mujer, la invitación se convierte en una oportunidad para confrontar viejas heridas y tratar de entender quién es su padre. Especialmente para Alberto, el hijo menor, a punto de convertirse en padre por primera vez.

El mal padre es una producción de MOD Producciones, MOD Pictures, Misent Producciones y Atresmedia Cine, que cuenta con la participación de Atresmedia, Netflix y À Punt, con la financiación del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales O.A. / Ministerio de Cultura / Gobierno de España, con la colaboración del Institut Valencià de Cultura y con la participación de CREA SGR. Distribuida en cines por Caramel Films.

EL CONFIDENTE

Fecha de estreno: 29 de enero

Dirección: Daniel Calparsoro

Guion: Fernando Navarro

Reparto: Javier Gutiérrez, Miguel Herrán, Itsaso Arana, Emilio Palacios, Víctor Clavijo, Miguel Garcés, Patricia Vico

Sinopsis: El confidente es una oda a la amistad construida en la relación entre un policía veterano (Javier Gutiérrez) y su joven confidente (Miguel Herrán), dos hombres enfrentados por sus principios pero unidos por la soledad en sus trabajos, la lealtad y el sentimiento de abandono. En medio de una peligrosa operación policial, ambos cruzarán límites que los obligarán a asumir las consecuencias de sus actos. Inspirada en hechos reales.

Sony Pictures International Productions, España presenta una producción de Bowfinger International Pictures y Esto También Pasará en coproducción con El Confidente Films AIE y

Lionceau Films en asociación con Sony Pictures Entertainment Iberia con la participación de Atresmedia y Movistar Plus. La distribución correrá a cargo de Sony Pictures Entertainment Iberia.

LA ROJA

Fecha de estreno: 19 de marzo

Dirección: Marcel Barrena

Guion: Marcel Barrena, Alberto Marini

Reparto: Paco León, Atul Vijayakumar, Carolina Yuste, Óscar de la Fuente

Sinopsis: Inspirada en hechos reales. Mario (Paco León) es un entrenador con una misión imposible: lograr que España triunfe en su primer Europeo de cricket. Pero España es un país sin tradición en ese deporte y el equipo nacional es un desastre. Todo cambia cuando empiezan a incorporarse jugadores indios, pakistaníes y bangladesíes que trabajan como taxistas, repartidores o dependientes, y que llevan cricket en la sangre. Lo que al principio parece una solución de urgencia acaba transformando por completo al equipo: diversas lenguas, costumbres diferentes y muchas tensiones… y también una nueva idea de lo que significa representar a España. Sin dinero, sin patrocinadores, cosiéndose sus propios uniformes y pagándose los viajes de su bolsillo, estos jugadores, el entrenador y una profesora de instituto (Carolina Yuste), lucharán por la camiseta de un país que muchas veces les da la espalda. Y, contra todo pronóstico, podrían convertir a España en una potencia del cricket y, quizás, participar en los Juegos Olímpicos.

La Roja es una producción de Atresmedia Cine, Beta Fiction Spain, Vilaüt Films y La Roja AIE, con la participación de Atresmedia y Netflix y la financiación del ICAA. Distribuida por Beta Fiction Spain.

CAZA MAYOR

Fecha de estreno: 23 de abril

Dirección: Daniel Sánchez Arévalo

Guion: María Ballesteros, José Antonio de Pascual

Reparto: Antonio de la Torre, Mariló Márquez Villa, Julián Villagrán

Sinopsis: En mitad de la noche, José Luis, un porquero extremeño, llega a casa cubierto de sangre y asegurando haber visto un tigre. ¿Dice la verdad o se trata de una rocambolesca excusa para ocultar que estaba robando tres cerdos ibéricos? Así arranca una historia que corre a lomos de un tigre hasta sacudir por completo la tranquila vida de Fregenal de la Sierra, un pequeño pueblo de la provincia de Badajoz. ¿Una huida hacia adelante o el agonizante viaje para demostrar una verdad?

Caza mayor es un original Movistar Plus, producida por Movistar Plus, La película del Tigre A.I.E., Estela Films, Tenampa Films, Cut One (Boomerang TV), Pólvora Films y Tinnitus, con la participación de Atresmedia y la colaboración de Atresmedia Cine. Cuenta además con la financiación del Gobierno de España, ICAA y con el apoyo de la Junta de Extremadura y la Comunidad de Madrid. La película se estrenará en cines de la mano de Warner Bros. Pictures Spain.

CAER DE PIE

Fecha de estreno: 28 de mayo

Dirección: Salvador Calvo

Guion: Alejandro Hernández

Reparto: Marina Salas, Daniel Ibañez, Carmen Ruiz, Josean Bengoetxea, Raúl Prieto, Pilar Gómez, Carlos González, Pedro Casablanc, Alicia Borrachero, Sonia Almarcha, Claudia Roset, Ignacio Mateos

Sinopsis: Ana es una joven de 30 años que está convencida de que puede con todo... hasta que no puede más. Tras tocar fondo e intentar suicidarse es ingresada en un psiquiátrico a la fuerza. Allí pasará 37 días junto a un grupo de desconocidos que le harán enfrentarse a sí misma. Caer de pie, basada en una historia real, retrata en primera persona el proceso de aceptar la fragilidad e iniciar la reconstrucción personal. Una mirada cercana y honesta a la salud mental.

Caer de pie es una producción de Atresmedia Cine, Fonte Films, LAZONA y Cómo Volé AIE, con la participación de Atresmedia y Netflix y la financiación del ICAA, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. La distribución en salas correrá a cargo de LAZONA Pictures.

TODO POR LA CASA

Fecha de estreno: 6 de agosto

Dirección: María Togores

Guion: Olatz Arroyo

Reparto: Silvia Alonso, Alejandro García, María Jesús Hoyos, Miguel Rellán y Noah Casas

Sinopsis: Encontrar un piso de alquiler en Madrid hoy en día es una misión imposible. Eva lo sabe bien, lleva años intentando salir de un piso compartido. Nacho, que está a punto de quedarse en la calle con su hija Miri, también lo sabe. Ambos están desesperados y dispuestos a todo por una casa. Cuando coinciden visitando un piso y descubren que los caseros, un matrimonio mayor chapado a la antigua, se lo quieren alquilar a una familia tradicional, no dudan en hacerse pasar por pareja. Nacho y Eva no se conocen de nada, pero están dispuestos a dividirse la casa. Lo que no saben es que sus nuevos caseros viven justo enfrente y están deseosos de convivir con la joven familia.

Todo por la casa es una producción de Atresmedia Cine, Beta Fiction Spain y Chef sin desperdicio 2022 AIE, con la participación de Atresmedia y Netflix. En asociación con Film Factory. Con la financiación de Crea SGR, el Gobierno de España - Ministerio de Cultura ICAA, la Comunidad de Madrid y Triodos Bank. Distribuida por Beta Fiction Spain.

EL PROFESOR

Dirección: Daniel Castro

Guion: Daniel Castro

Reparto: Javier Gutiérrez, Gonzalo de Castro, Manuela Paso, Aneta Kubanska, Irene Álvarez, Mercedes Álvarez Colombres, Seba Mogordoy, Santiago Alverú

Sinopsis: Carlos, un profesor universitario solitario, se enamora por internet de Claudia, una modelo veinte años menor que vive en Colombia. Ella nunca quiere hablar por videollamada… solo por chat. A pesar de que lo de Claudia parece demasiado bonito para ser cierto, Carlos lo arriesgará todo por un amor que creía que nunca llegaría, y que puede que ni siquiera sea real.

El profesor es una producción de Atresmedia Cine, Gonita, 4 Cats Pictures y Una nueva comedia AIE, en coproducción con Vaya Films (Colombia), con la participación de Atresmedia y Netflix y la financiación del ICAA y la Comunidad de Madrid. Será distribuida en cines por A Contracorriente Films.

MATAR A RAMÓN

Dirección: Álvaro Fernández Armero

Guion: Daniel Castro, Diego Soto

Reparto: Óscar de la Fuente, Carla Díaz, Yaël Belicha, Israel Elejalde, Carmen Gutiérrez, José Mota, Antón Lofer, Álvaro Fontalba, Agustín Oton, Óscar Lasarte, Chani Martin

Sinopsis: Cantoviejo (La Mancha profunda). Ramón, dueño de una empresa de reformas junto a su esposa Eulalia, sobrevive milagrosamente a un extraño atropello. A partir de entonces, empiezan a ocurrirle accidentes y sucesos inexplicables. La investigación queda en manos de dos guardias civiles — un veterano con afán de protagonismo y una novata con poco don de gentes — que sospechan que algo no encaja. Juntos, deberán resolver el primer caso de una "víctima en serie".

Matar a Ramón es una producción de Atresmedia Cine junto a Un pueblo tranquilo AIE, La Terraza Films, True Crime Factory e Ikiru Films. Con la participación de Atresmedia y Netflix, y la financiación del ICAA – Gobierno de España – Ministerio de Cultura. La distribución en España estará a cargo de Beta Fiction Spain.

ENTRE OLAS

Dirección: Chloé Wallace

Guion: Marta Sánchez, Irene Niubó, Nieves García Bautista

Reparto: Carla Tous, Nuno Gallego, Jan Buxaderas, Dariam Coco, Fer Fraga, Pablo Cabello, Javier Albalá, Ana Asensio

Sinopsis: Ali llega a Isla Azul para pasar el verano con su padre. Allí se reencuentra con Rodrigo, su amigo de la infancia, ahora convertido en el chico perfecto: atractivo, seguro y con un futuro encaminado. Pero también conoce a Marc, un espíritu libre que le enseñará a surfear y a mirar el mundo, y a sí misma, desde otra perspectiva. A medida que Ali se adentra en los rincones salvajes de Isla Azul, descubre un conflicto que amenaza el delicado equilibrio natural del lugar. Dividida entre dos formas de entender el mundo, la estabilidad que representa Rodrigo y la libertad que encarna Marc, ya no se trata solo de elegir entre dos chicos, sino entre qué futuro quiere para la Isla y decidir quién quiere ser realmente.

Entre olas es una producción de Atresmedia Cine, Buendía Estudios Canarias y La Pepa Films; en coproducción con Basque Films, Xoelius and Veguchini y Ocean Love Story AIE; y con la participación de Atresmedia y Netflix. La película se estrenará solo en cines en 2027 distribuida por Warner Bros. Pictures Spain.

A MORTE NOS TEUS OLLOS

Dirección: Guillermo de Oliveira

Guion: Guillermo de Oliveira, Miguel Barros

Reparto: Pepe Lorente, Iván Marcos

Sinopsis: Galicia, años 90. Un policía suspendido que busca reconducir su vida y un agente corrupto ahogado por las deudas unen fuerzas para robar a un empresario local. Cuando las cosas se tuercen, su frágil alianza no tarda en resquebrajarse.

A morte nos teus ollos es una producción de Atresmedia Cine (Jaime Ortiz de Artiñano), Sideral (Roberto Butragueño, Nuria Landete) y Sétima (Silvia Fuentes, Anxos Fazans), con la financiación de ICAA, AGADIC y con la participación de Atresmedia y Netflix. Su distribución en cines corre a cargo de Buena Vista International.

LA DONA INVISIBLE

Dirección: Cristina Fernández Pintado

Guion: María Mínguez

Reparto: Mona Martínez, Victoria Oliver, Sílvia Abril, Lorena López, Amparo Fernández, César Tormo

Sinopsis: Mihaela, una limpiadora rumana a punto de jubilarse, descubre el cadáver de una funcionaria mientras limpia los baños de la Consejería donde trabaja. Aunque la policía lo considera un accidente, Mihaela, gran aficionada a la novela negra, sospecha que hay algo que no cuadra y decide investigar el crimen por su cuenta. En esta búsqueda se le unirá una joven y peculiar becaria, y será así como nuestras particulares Holmes y Watson se adentrarán en los misterios del mundo del funcionariado.

La dona invisible es una producción de Atresmedia Cine, The Fly Hunter, La Terraza Films y Sucedió en Valverde AIE, con la participación de Atresmedia y À Punt, con la colaboración del IVC y la financiación del ICAA. Vercine se encargará de su distribución en cines.

Atresmedia Cine, motor del cine español

ATRESMEDIA CINE lleva más de 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo ATRESMEDIA nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de ATRESMEDIA, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación.

Las películas de ATRESMEDIA CINE abarcan una gran diversidad de géneros cinematográficos y de públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y espectadores como La isla mínima, El reino, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, Casa en llamas, las sagas Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como El cuerpo y Contratiempo de Oriol Paulo. En su palmarés cuenta con cincuenta premios Goya, entre ellos dos premios a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar a la mejor película de animación para Klaus. ATRESMEDIA CINE también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.

ATRESMEDIA CINE lidera desde hace años la taquilla del cine español. En 2025 ha sumado más de 3,5 millones de espectadores en salas de cine y ha logrado números 1 de taquilla con títulos como Padre no hay más que uno 5 de Santiago Segura, la película española más taquillera del año con más de 2 millones de espectadores, Sin cobertura de Mar Olid y Siempre es invierno de David Trueba. Entre sus éxitos recientes también se incluyen Mikaela de Daniel Calparsoro y Un funeral de locos de Manuel Gómez Pereira.

La productora cinematográfica de ATRESMEDIA continúa reforzando su labor creativa y de producción con nuevos proyectos. Entre sus estrenos de este año se encuentran Abuela tremenda de Ana Vázquez, La Fiera de Salvador Calvo, Torrente Presidente de Santiago Segura, el mayor éxito de taquilla del cine español en una década con más de 3,5 millones de espectadores, La familia Benetón +2 de Joaquín Mazón, Cada día nace un listo de Arantxa Echevarría, Todos los colores de Beatriz de Silva, Viaje al país de los blancos de Dani Sancho, Haciendo amigos de David Marqués, Tres de más de Mar Olid, A fuego de Estel Díaz, La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ganadora del premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes y seleccionada para representar a España en la categoría de Mejor Película Internacional de los Premios Oscar®, Las ciegas hormigas de Igor Legarreta, Karateka de Aritz Moreno y El mal padre de Roberto Bueso. También seguirá ejerciendo el papel del motor del cine español participando en más de diez rodajes a lo largo de 2026.