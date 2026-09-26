La bola negra gana el Premio del Público en el Festival de Cine San Sebastián 2026

La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ha ganado el Premio del Público Ciudad de San Sebastián a la mejor película.

El público ha votado entre los filmes de la sección Perlak del 74 Festival de Cine de San Sebastián, entre ellos trabajos galardonados en el pasado festival de Cannes, como Fatherland, de Pawel Pawlikowski, que compartió con los Javis el reconocimiento a la mejor dirección en el certamen francés, y Fjord, de Cristian Mungiu.

Entre otras, también competía contra Wild Horse Nine, The Man I Love, The Invite, Josephine, Coward, Hope o Minotauro.

Miguel Bernardeau y Guitarricadelafuente en La bola negra | Atresmedia Cine

La cinta se ha situado con una puntuación de un 9,40 en lo más alto de la tabla tras cerrarse en la noche de este viernes las votaciones de los espectadores, seguido muy de cerca por Naza, premiado en Venecia, con 9,29. Se trata de la puntuación más alta de una película española en esta categoría.

El reconocimiento se suma así al premio a Mejor Dirección del último Festival de Cannes, al Premio del Público en el Festival de Toronto y a la elección como candidata de España a los Premios Oscar 2027 para la categoría de Mejor Película Internacional.

La película producida por Movistar Plus y Suma Content Films, coproducida por El Deseo y Le Pacte, y con la participación de Atresmedia, acababa de estrenarse en cines de la mano de Elastica Films.

Guitarricadelafuente en La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi | Atresmedia Cine

La bola negra ocupa tres vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas íntimamente ligadas por el deseo, el dolor y la herencia y se basa en una de la obra inacabada de Federico García Lorca.

El reparto incluye a Miguel Bernardeau, Guitarricadelafuente, Milo Quifes, Carlos González, Lola Dueñas, Antonio de la Torre, Albert Plà, Antonio Dechent, Julio Torres, Yenesi, Daniel Ibáñez, Natalia de Molina, Hugo Welzel, Lorenzo Zurzolo, Penélope Cruz y Glenn Close como protagonistas.