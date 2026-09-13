Alfombra naranja del FesTVal 2026: así han vivido nuestros premiados la fiesta de la televisión

La televisión española ha vivido en Vitoria su gran noche. La alfombra naranja del FesTVal ha reunido a presentadores, periodistas, actores y creadores en una cita que sirve cada año como punto de encuentro para la industria y que, en esta XVIII edición, ha vuelto a contar con una nutrida representación de Atresmedia.

Cristina Pardo, Alberto Chicote, Marc Giró, Ana Pastor, Roberto Brasero, Natalia Sánchez, Nerea Barros o Ignacio Montes han sido algunos de los rostros que han pasado por la alfombra para celebrar los reconocimientos recibidos.

Cristina Pardo ha vivido una noche especialmente significativa al recoger el reconocimiento del FesTVal a sus 20 años de trayectoria en laSexta y se ha mostrado visiblemente agradecida y feliz por el premio.

Cristina Pardo en la alfombra naranja del FesTVal 2026 | FesTVal de Vitoria-Gasteiz

La emoción también ha marcado el paso por la alfombra de los actores de La novia gitana. El equipo de la ficción de atresplayer ha celebrado el reconocimiento del FesTVal a la trilogía formada por La novia gitana, La Red Púrpura y La Nena, pero lo ha hecho teniendo muy presente a Francesc Garrido.

El fallecimiento del actor, que formó parte del reparto de la ficción interpretando al subinspector Buendía, ha dejado una profunda huella entre sus compañeros.

Paco Cabezas, Ignacio Montes y Nerea Barros con el premio FesTVal 2026 | FesTVal de Vitoria-Gasteiz

La alfombra naranja también ha tenido a uno de sus grandes protagonistas en Marc Giró, reconocido junto a Cara al show, el programa que presenta en laSexta.

Giró ha compartido así una noche de celebración con compañeros de laSexta como Alberto Chicote, que no ha querido perderse esta cita después de presentar en Vitoria la décima temporada de Pesadilla en la cocina.

Marc Giró en la alfombra naranja del FesTVal 2026 | FesTVal de Vitoria-Gasteiz

La representación de Atresmedia en Vitoria se ha completado con otros rostros muy queridos por la audiencia. Ana Pastor también ha desfilado por la alfombra naranja, al igual que Roberto Brasero o Natalia Sánchez.

Natalia Sánchez en la alfombra naranja del FesTVal 2026 | Gtres

Aunque El Gran Wyoming no ha podido acudir a la gala, su reconocimiento también ha tenido un peso especial en la noche. El presentador de El Intermedio ha recibido el Premio Joan Ramón Mainat.