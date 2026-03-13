¿Cómo se vota en los Oscar? Así entran a la Academia sus miembros para poder participar en las votaciones

Los Oscar están a la vuelta de la esquina y esta nueva edición, lista para el 15 de marzo, no ha llegado sin polémica. Y es que el actor favorito para llevarse la estatuilla vio buena idea dar su opinión sobre otras artes justo antes de la gala; lo cual podría haberse ganado un cambio radical en las votaciones de este año.

Pero, ¿quiénes son los encargados de votar?

La respuesta corta es que son los miembros de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Es decir, más de 10.000 artistas que se ganaron su entrada a la institución más prestigiosa de Hollywood.

Esta invitación no es precisamente sencilla de obtener. Para conseguirla hay que ser apadrinado por al menos dos miembros o, en su defecto, haber sido nominado a un premio Oscar. Sin embargo, como bien le sucedió a Karla Sofía Gascón, esto no implica entrar directamente a la Academia: el Consejo debe aceptar el acceso final.

Karla Sofía Gascón en los Premios Goya 2026 | Gtres

A su vez, los miembros se dividen en 17 ramas distintas y, por lo general, la especialidad del miembro en cuestión determina en qué rama vota. Por ejemplo: los actores votan en la categoría de actores. Esto se mantiene en cada categoría; no obstante, en la de Mejor Película todo cambia.

Inicialmente solo votaba la rama de productores al galardón más importante de la noche. Una norma que cambió, abriendo así la veda a cualquier miembro de la Academia. Asimismo, se utiliza el conocido como sistema de voto preferente.

Este sistema exige a los votantes clasificar las películas en orden de preferencia. Si una de ellas obtiene más del 50% de los votos, se convierte en la ganadora automáticamente. Un escenario muy improbable; por lo que lo más habitual es que la película con menos votos queda eliminada y los votos de aquellos que la hubieran elegido como la mejor, se eliminarían. De este modo, pasaría a ser su número 1 la siguiente, cambiando así el porcentaje inicial. Una dinámica que continúa con la siguiente menos votadas y así sucesivamente hasta que una de las cintas supere el 50% de los votos.

Montaje con Una batalla tras otra, Sinners, Hamnet y Marty Supreme | Warner Bros. | Universal Pictures | A24

¿Y todos los miembros deben ver todas las nominadas? En el caso de las nominadas a la Mejor Película, sí. Sin embargo, en el resto de las categorías, solo se exige ver aquellas de la rama en la que se va a votar.

Sea como sea, ganar el Oscar demanda de una fuerte campaña promocional para conquistar a los miembros del jurado. Una carrera en la que, más allá del trabajo bien hecho en la gran pantalla, se requiere de don de gentes, buen comportamiento y, en líneas generales, convencer de que se es un candidato que efectivamente merece el mayor reconocimiento de la industria de Hollywood.