Alejandro Amenábar recibe el Premio Méliès en Sitges y anuncia que vuelve al terror psicológico

El director de cine Alejandro Amenábar ha celebrado junto al actor Eduardo Noriega un pase especial por el 30 aniversario de la película Tesis con la buena noticia para sus seguidores de que volverá al terror psicológico en su próximo largometraje.

Amenábar lo ha anunciado en su discurso de agradecimiento del premio Meliès, concedido en el marco del festival internacional de cine fantástico de Sitges.

Alejandro Amenábar y Eduardo Noriega en el Festival de Sitges | EFE

"Paradójicamente, nunca he presentado una película mía en Sitges. El galardón es un honor, sobre todo viniendo de un festival tan entusiasta del cine de género", ha reconocido el cineasta.

"Puedo contaros que mi próximo proyecto es de terror psicológico, de suspense, de misterio. Y ojalá que se dan las circunstancias para traerla al festival", ha añadido.

Tesis, su primer largometraje, se convirtió rápidamente en una película de culto. Protagonizada por Ana Torrent, Eduardo Noriega y Fele Martínez, contaba la historia de una estudiante de imagen y comunicación que investiga la violencia audiovisual mientras prepara su tesis y descubre la existencia de un vídeo de asesinato real (snuff) grabado en su propia facultad.

Fele Martínez y Ana Torrent en Tesis | Las Producciones del Escorpión

Tras ese primer trabajo, Amenábar siguió una prolija carrera entre España y Estados Unidos, principalmente, con títulos como Los otros, Mar adentro o Abre los ojos.

Tesis se ha proyectado en Sitges en una versión de sonido remasterizado e imagen 4K para la que tuvieron que hacer "trabajo de arqueología" cinematográfica, ha bromeado el director antes de la proyección.