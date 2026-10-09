EN LONDRES
Penélope Cruz, concienciada con el problema de la vivienda: "No podemos permanecer callados"
Penélope Cruz se ha pronunciado sobre uno de los aspectos que más preocupa ahora mismo a la sociedad española, el problema de la vivienda.
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Penélope Cruz ha mostrado que está muy conciencia ante el problema de la vivienda en España durante su paso por el Festival de Cine de Londres: "Es admirable ver a tantos jóvenes en las calles, luchando y alzando la voz no solo por ellos mismos y sus familias, sino por todos los demás, por tantas mujeres".
"Conocí a muchos de ellos porque Juan Diego Botto y yo hicimos En los márgenes, y esa película nos impactó profundamente. Durante muchos meses, estuvimos muy cerca de muchas personas que habían terminado en la calle, algunas con niños muy pequeños, y una mujer cuyo otro hijo tenía cáncer y llevaba diez años luchando contra la enfermedad".
"Cosas terribles, y uno se pregunta cómo puede caber tanto dolor en una sola vida, y tanta fortaleza. Así que sí, la gente nos pregunta, y somos conscientes de que respondemos desde una posición de privilegio, pero precisamente por eso no podemos permanecer callados".
"Tenemos exactamente el mismo derecho y la misma obligación de participar en este debate y de denunciar una situación que simplemente no se puede permitir, donde la gente queda abandonada en la calle en tales condiciones", ha explicado.
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