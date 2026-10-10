Scarlett Johansson se enfrenta a crímenes satánicos en el aterrador tráiler de El exorcista: Mártires

El exorcista es considerada por muchos como la mejor película de terror de la historia y revolucionó el género en plena década de los 70. Fue tal su impacto que la cinta ha tenido con el paso de las décadas varias secuelas, incluyendo una serie, y precuelas.

Ahora, el universo de esta saga regresará con una nueva película que pretende llevar el terror por un camino diferente. Scarlett Johansson protagoniza El exorcista: Mártires, cuyo primer tráiler se acaba de lanzar y lo tienes disponible en el vídeo de la noticia.

La cinta, que combina los crímenes de un asesino en serie con la posibilidad de que exista una fuerza demoníaca detrás de ellos, llegará a los cines españoles el 12 de marzo de 2027.

Scarlett Johansson en El exorcista: Mártires | Universal Pictures

El avance presenta a Julie Miller (Johansson), una detective de Nueva York y madre soltera de un niño que acaba de cumplir doce años. Mientras investiga a un asesino en serie conocido como Father Sunday (John Leguizamo), con temática religiosa, el hijo de Julie comienza a comportarse de forma extraña, obligándola a buscar la ayuda de un sacerdote local (Chiwetel Ejiofor).

Además de Johansson, Leguizamo y Ejiofor, El exorcista: Mártires cuenta con un reparto encabezado por Diane Lane, Jacobi Jupe, Sasha Calle, Scoot McNairy, Gil Bellows y Laurence Fishburne.

Mike Flanagan escribe y dirige la película tras ser haberse convertido en uno de los realizadores más exitosos del cine de terror con títulos como Misa de medianoche, La maldición de Hill House, La caída de la casa Usher, El juego de Gerald, Doctor Sueño o la nueva adaptación de Carrie.

John Leguizamo en El exorcista: Mártires | Universal Pictures

El exorcista: Mártires llega tras el fracaso de crítica que fue El exorcista: Creyente, que intentó recuperar la franquicia en 2023 con una historia que contaba con el regreso de Ellen Burstyn como Chris MacNeil.

Por eso, la propuesta de Flanagan no continuará con la historia de El exorcista: Creyente y se aproximará a la saga con una historia independiente al clásico de 1973, aunque conservando conserva el terror religioso y la amenaza demoníaca.