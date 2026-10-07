Los Emmy se verán en Prime Video los próximos 6 años tras un acuerdo millonario

La Academia de Televisión ha alcanzado un millonario acuerdo global con Amazon para que Prime Video se convierta en el nuevo hogar de los Emmy durante los próximos seis años y asuma la retransmisión de la gala de los premios a partir del próximo año.

"Es una inversión importante", afirmó Cris Abrego, presidente de la Academia de Televisión, quien no quiso confirmar ninguna cifra, aunque sí señaló que se trata de "un incremento significativo" respecto a las cantidades abonadas anteriormente por los derechos.

Por su parte, Mike Hopkins, responsable de Prime Video y Amazon MGM Studios, tampoco quiso entrar en detalles sobre la inversión, aunque aseguró que considera que se trata de "un acuerdo justo". "Estamos cómodos con él. Creemos que tiene sentido, especialmente si se analiza desde una perspectiva a largo plazo. Creo que, en última instancia, estaremos muy satisfechos con el acuerdo, al igual que la Academia", afirmó.

El acuerdo de seis años pone fin al sistema rotatorio de retransmisión de los Emmy después de 31 años y aleja los premios de la televisión en abierto por primera vez desde la primera gala, celebrada en 1949. Sobre la duración del acuerdo, Hopkins explicó: "Tanto para ellos como para nosotros, nos pareció que era el número de años adecuado para comprobar si podemos lograr juntos un impacto significativo. Estamos convencidos de que así será y, después, espero que esta se convierta en una colaboración a largo plazo que vaya más allá de esos seis años. Veremos qué ocurre".

Según le han revelado fuentes a Variety, aunque no se conocen los términos del acuerdo, se estima que Prime Video pagará alrededor de 15 millones de dólares por los derechos globales de los Emmy a partir de septiembre de 2027. Hasta ahora, la retransmisión de los Emmy se repartía de forma rotatoria entre ABC, NBC, CBS y Fox, que abonaban conjuntamente entre 8 y 10 millones de dólares al año por los derechos en Estados Unidos. Con este nuevo acuerdo, los Emmy podrán verse de manera gratuita en Prime Video, sin necesidad de suscripción, tanto en Estados Unidos como en los más de 240 países y territorios donde opera la plataforma.

Los derechos internacionales, salvo en Canadá y Australia, estaban en manos de la distribuidora británica Rainmaker Content. El acuerdo también contempla que otros programas de los Emmy puedan emitirse en Prime Video, entre ellos las galas de las noches 1 y 2, centradas en las categorías técnicas y artísticas y conocidas hasta ahora como "Creative Arts Emmys", que anteriormente se ofrecían en FXX como un especial condensado una semana después de las ceremonias. El acuerdo con Prime Video integra además en un mismo paquete los antiguos acuerdos de retransmisión de los Emmy, el acuerdo con FXX y los derechos internacionales.

El componente internacional fue uno de los grandes atractivos del acuerdo tanto para la Academia de Televisión como para Amazon, según señalaron Abrego y Hopkins. El responsable de Prime Video destacó que el auge de las series y estrellas internacionales ha reducido las fronteras entre países y audiencias y permitirá convertir los Emmy en un evento verdaderamente global a través de una única plataforma.

EL MAYOR RETO DEL ACUERDO CON PRIME VIDEO

Por su parte, Abrego considera que contar con un único socio ofrece ventajas frente al anterior sistema rotatorio, ya que permite garantizar una mayor continuidad, compromiso e inversión en los Emmy y facilita su crecimiento. "La continuidad es difícil cuando cada año se empieza de cero. [...] Queríamos un compromiso y una inversión reales para poder construir y evolucionar", explicó.

"Pero quizá el mayor reto para los Emmy sea hacer saber a los espectadores que ya no se emiten por televisión abierta y conseguir que la audiencia se pase a Prime Video", apuntó Abrego. El responsable de la Academia de Televisión señaló que era una de sus principales preocupaciones y que Prime Video abordó la cuestión desde el primer momento con una reunión de marketing para analizar cómo afrontar el cambio.

Además, Abrego apuesta por que los Emmy se conviertan en algo más que un evento de una sola noche, con contenidos relacionados con los premios durante todo el año, como el Salón de la Fama de la Academia de Televisión, los TV Academy Honors y entrevistas.