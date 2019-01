Globos de Oro 2019: 10 claves de unos premios con sorpresa

1. Diversidad desde la alfombra

Si el año pasado la alfombra se tiñó de negro en favor del movimiento #metoo, la gala de los Globos de Oro 2019 se ha destacado por celebrar la diversidad desde su inicio, con diseños de todo tipo y colores, sin destacar ninguna tendencia en particular. Las reivindicaciones se hicieron, una vez más eso sí, con lazos y brazaletes diseñados por Arianne Phillips ('Animales nocturnos') donde se podía leer el lema de la plataforma Time'sUpx2, que ayuda a las víctimas de acoso sexual.

2. Humor demasiado blanco

Acostumbrados a la mordacidad de Ricky Gervais, a la elocuencia de Tina Fey y Amy Poehler o a las ironías de Seth Meyers, los chistes de Sandra Oh ('Anatomía de Grey', 'Killing Eve') y Andy Samberg ('Brooklyn Nine-Nine') supieron a poco. Un gag que Jim Carrey simuló improvisar, cambiándose de mesa mientras abroncaba a los presentadores, o algunos comentarios a gritos desde las mesas (relacionados con el cambio y la diversidad que se viven en Hollywood) tuvieron mucha más gracia que el guión de la pareja.

3. Mensajes combativos

Sin la chispa que se les presuponía, los mensajes combativos y las puyas encontraron sus protagonistas en los propios presentadores de los premios y en los ganadores. De la libertad de prensa habló la presidenta de la HFPA Maher Tatna, prometiendo ampliar el apoyo donando un millón de dólares a una ONG. De derribar muros, Alfonso Cuarón al recoger su premio por 'Roma', que le fue entregado por Antonio Banderas y Catherine Zeta Jones. Sobre la diversidad, el equipo de 'Spider-Man: Un nuevo universo'. Los productores de 'Bohemian Rhapsody' homenajearon a Freddie Mercury: "Gracias por mostrarnos el poder de abrazarnos entre todos". Destacó sobre todo, el de los productores del biopic de Versace: "Se nos dice que tenemos que tener miedo a los que somos distintos y que tenemos que construir muros. Tenemos que mostrar resistencia en el día a día, en la calle y en las urnas".

4. Las mujeres más activistas

Lady Gaga, que no ganó como actriz pero se llevó un Globo a mejor canción, comentó que los productores se lo pusieron fácil. "Como mujer es difícil que te traten con respeto y es lo que ellos han hecho". Regina King (mejor actriz de reparto de cine) adelantó que en todas sus producciones exigiría un 50% de mujeres en el equipo. Algo que hizo ponerse en pie a Jessica Chastain (muy combativa el año pasado) y que hizo que Megan Mullally, que presentaba el siguiente premio, bromease diciéndole que ella estaba libre. Patricia Clarkson, mejor actriz por 'Heridas abiertas', no dudó en decirle al director: "Me exigiste todo menos sexo, que es lo que debería pasar en esta industria". Glenn Close, que rompió a llorar porque no esperaba ganar el Globo comentó: "Se llama 'The Wife' ('La buena esposa') y creo que, por eso, ha tardado tantos años en hacerse". Y añadió: "Las mujeres tenemos que dar un paso y se nos debería permitir hacerlo".

5. Españoles sin premio

Darren Criss se alzó con el Globo a mejor actor de miniserie por 'El asesinato de Gianni Versace', lo que dejó sin posibilidades a sus contrincantes, Antonio Banderas ('Genius: Picasso') y Daniel Brühl ('The Alienist'). Penélope Cruz, que no fue vestida de Versace a pesar de estar nominada como actriz de reparto en la misma ficción ni apareció con Javier Bardem, se fue de vacío tras arrebatárselo Patricia Clarkson. Viggo Mortensen ('Green Book', elegida mejor comedia), que reside en Madrid, perdió a manos de Christian Bale, mejor actor de comedia por 'El vicio del poder' (tampoco se le vio con su pareja, Ariadna Gil).

6. La edad es un grado

Carol Burnett (85 años) recibió el premio que lleva su nombre, el primer Globo honorífico televisivo. La actriz, que ganó cinco Globos por su show de televisión, fue una pionera, la primera mujer en presentar un programa de esas características, un referente para varias generaciones de cómicas. Burnett comentó al recibir el premio que un programa como el suyo no se podría hacer hoy en día por su coste. No fue la única veterana en pisar el escenario. Además de Alan Arkin (85), nominado por 'El método Kominsky', ejerció de presentador nada menos que Dick Van Dyke, el protagonista de la Mary Poppins original, que, a sus 93 años, recibió la ovación del público. Hasta Michael Douglas le dedicó el Globo a su padre, Kirk Douglas, que acaba de cumplir 102 años.

7. Los momentos más extraños

Christian Bale le dedicó su premio a Satán por servirle de inspiración para interpretar a Dick Cheney, vicepresidente con George Bush. En la alfombra, la camisa transparente y zapatos con dedos de Margiela de Cody Fern y la capa torera de Billy Porter (nominado por Pose). Sobre el escenario, el Wakanda Forever del reparto de Black Panther y Amber Heard llamando Daniel Criss a Darren Criss. O las enfermeras que pusieron vacunas entre el público. Pero, sobre todo, el momento incómodo con Maya Rudolph pidiéndole a Amy Poehler que se casase con ella, con anillo incluido y restregándose las narices cuando creíamos que se iban a dar un beso.

8. Ellos en femenino

La mayoría de los actores recordó a las mujeres de su vida al recoger su premio. Como Jeff Bridges, que ganó un Globo por 'Corazón rebelde' (2009) y se llevó el Cecil B. DeMille. "Llevamos 45 años; sin ti no estaría aquí", le dijo a su mujer. Mahershala Ali se lo dedicó a su madre, a su abuela y a su mujer. "No podría estar aquí sin vosotras". Christian Bale instó a su mujer a subir al escenario por miedo a olvidársele algún nombre, y fue a ella a quien agradeció primero el Globo. Ben Stiller bromeó con la edad de Jamie Lee Curtis (60), al destacar cómo el regreso de Halloween la había colocado como una de las películas más vistas con una protagonista mayor de 50 años.

9. Premios muy repartidos

Sorpresas en la mayoría de las categorías. The Americans ganó a mejor drama con su última temporada, pero no así sus actores. Sandra Oh ('Killing Eve') venció a Keri Russell (fue su segundo Globo tras Anatomía de Grey en 2006) y Richard Madden ('Bodyguard') a Matthew Rhys. 'El método Kominsky' se llevó el Globo a mejor comedia y actor protagonista: Michael Douglas, su cuarto Globo, incluyendo un Cecile B. DeMille y otro por la miniserie 'Behind the Candelabra'. Rachel Brosnahan repitió galardón como mejor actriz por 'The Marvelous Mrs. Maisel'. En miniserie, triunfó el biopic de Versace y su protagonista, Darren Criss. Otros premiados fueron: Patricia Arquette ('Fuga en Dannemora') y Ben Whishaw ('A Very English Scandal').

10. Y en cine…

El musical de Queen, 'Bohemian Rhapsody', ganó como mejor drama y le dio a Rami Malek el Globo que no consiguió por dos veces con 'Mr. Robot'. 'Green Book' se alzó como mejor comedia, dándole a Mahershala Ali su primer Globo (le veremos próximamente en 'True Detective'). La mejor película de habla no inglesa y director recayó en 'Roma', de Netflix. Olivia Colman ganó como actriz de comedia por 'La favorita' (había ganado un Globo con la miniserie 'El infiltrado') y Regina King, que estaba nominada por la miniserie 'Seven Seconds', ganó por la película 'El blues de Beale Street'.