Selena Gomez habla abiertamente sobre sus planes de "tener sus propios hijos" con Benny Blanco: "Pensé que sucedería como sucede para todos"

Durante la intervención de Selena Gomez en el Fast Company Innovation Festival celebrado este mes de septiembre en la ciudad de Nueva York, la artista convertida en empresaria, habló junto a su compañera Elyse Cohen y la editora de Fast Company, Yasmin Gagne, revelando que en un futuro dará el paso de convertirse en madre.

Gomez, quien se casó con el productor musical Benny Blanco hace casi un año, fue preguntada por Gagne sobre el logro del que se sentía más orgullosa en relación con su organización sin ánimo de lucro Rare Impact Fund, centrada en la salud mental.

Al respecto, la artista respondió: "Creo que lo que me enorgullece es saber que realmente estamos marcando la diferencia... Creo que hay muchos prejuicios en torno a todo, y tengo una hermana de 13 años que significa todo para mí, y eventualmente tendré mis propios hijos, y esto es algo que no quiero que sea un tabú".

La actriz continuó profundizando sobre su visión y el impacto de su proyecto: "No me importa si la gente piensa que es 'extravagante', pero me encanta lo que hemos conseguido y creo que seguiremos creciendo de esa manera y, con suerte, seguiremos haciendo grandes cosas".

Selena Gomez en el Fast Company Innovation Festival | Gtres

Estas declaraciones se producen dos años después de que revelara en una entrevista con la revista Vanity Fair que no puede quedarse embarazada por "motivos médicos".

"Nunca lo había dicho", declaró a la publicación en aquel momento, "pero lamentablemente no puedo gestar a mis propios hijos. Tengo muchos problemas de salud que pondrían en peligro mi vida y la del bebé. Fue algo que tuve que lamentar durante un tiempo".

Aunque su camino hacia la maternidad se desarrollará de forma distinta a la convencional, la actriz insistió en que su meta sigue siendo ser madre algún día: "No es necesariamente como lo había imaginado. Pensé que sucedería como sucede para todos".

Es por esto que ha logrado encontrar otras opciones disponibles: "Ahora me siento mucho mejor al respecto. Considero una bendición que haya personas maravillosas dispuestas a recurrir a la gestación subrogada o la adopción, que son dos posibilidades enormes para mí".

Finalmente, la intérprete reafirmó su ilusión por esta etapa e insistió en el valor de este proceso: "Me hizo valorar mucho las otras opciones para las personas que mueren por ser madres. Yo soy una de ellas. Estoy emocionada por ver cómo será ese camino, aunque será un poco diferente".

De igual forma, dejó absolutamente claro que "bien sea mediante gestación subrogada o adopción, el bebé será 'mío'".