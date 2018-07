¿Qué fue de la actriz Lucy Lawless, protagonista de la mítica serie 'Xena: la princesa guerrera'?

En el año 1995 empezó una serie mitológica ambientada en la antigua griega que nos conquistó a lo largo de 6 temporadas. En la ficción se contaban las aventuras de 'Xena: la princesa' guerrera interpretada por la guapa actriz neozelandesa Lucy Lawless que vio cómo su carrera se catapultaba la estrellato por este papel.

La serie fue muy importante desde el punto de vista femenino pues daba protagonismo a la mujer en un mundo que hasta el momento había sido representado por hombres. Además, la actriz se convirtió en un referente lésbico pues por la ambigua relación que mantenían Xena y su compañera de aventuras Gabielle.

Pero… ¿Qué pasó con ¡Lucy Lawlees tras finalizar la ficción? Es cierto que desde que acabara Xena Lucy no ha vuelto a tener otro papel tan significativo como el que le dio la fama pero la actriz no ha parado de trabajar en ningún momento. Entre los títulos más populares de los que ha formado parte los últimos años están las series: 'Spartacus', 'Salem' o 'Ash vs Evil Dead', donde da vida a Ruby desde el año 2015.