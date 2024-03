Kristen Stewart se sincera sobre la actitud tóxica de Edward (Robert Pattinson) en Crepúsculo: "Hubiera roto con él inmediatamente"

La saga Crepúsculo es un fenómeno que no se disipa con el paso de los años y que cambió para siempre las vidas de sus protagonistas, Kristen Stewart y Robert Pattinson.

Después de haber vivido de todo en Hollywood, tras una explosión de fama instantánea, ambos han sabido mantenerse fieles a su personalidad con carreras tan diferentes como interesantes. Incluso han conseguido enmendar su relación, después de una pública ruptura, como demostró Kristen al "colarse" en la fiesta de cumpleaños de Rob hace unos meses.

Con la madurez han aprendido también a ver la saga con otros ojos, después de años donde renegaron mucho de ella. Y al mismo tiempo que pueden mostrarse agradecidos, han ganado perspectiva en cuanto a la historia.

Kristen Stewart y Robert Pattinson en 'Crepúsculo' | Summit Entertainment

En su reciente visita al podcast Not Skinny But Not Fat, Kristen se ha sincerado sobre su verdadera opinión de la relación de Bella y Edward, y tiene un punto de vista muy empoderado.

"Puede ser que ahora, en retrospectiva, no nos guste Bella?", pregunta la entrevistadora, Amanda Hirsch.

"¿Que NO nos guste?", quiere aclarar Kristen con atónita. "Wow, wow, más te vale tener cuidado, quiero decir... No sé si eres consciente de con quién estás hablando", añade con nerviosismo, puesto que conoce de sobra el alcance que tienen sus palabras con los fans.

"Te diré por qué: estaba un poquito desesperada por Edward. Dispuesta a cambiar toda su vida...", explica Hirsch.

"Bueno, sí, pero él también estaba intentando un poco controlar que pudiera tomar decisiones por sí misma. Y eso... yo hubiera roto con él, inmediatamente", dice Kristen tajante.

"Me refiero, si yo me viera en plan, 'ey, quiero probar eso', y él se pusiera rollo 'no, esto es solo para mí'... Entonces diría 'bueno, pues ESTO es también solo para mí, toda mi vida, sin ti'", asegura con confianza en sí misma.

Robert Pattinson y Kristen Stewart en 'Crepúsculo' | Summit Entertainment

"Entonces estás diciendo que Edward estaba jodido...", insiste Hirsch.

"Sí, a ver... entiendo un poco el rollo de la protección, pero tienes que dejar que una chica tome sus propias decisiones", termina Stewart, que lo tiene claro.

Este adelanto del podcast ya está revolucionando Internet, por la naturalidad que destila Kristen y que pocas veces demuestra en público.

El propio Taylor Lautner ya ha comentado: "Me encanta este dúo wow".