Kristen Stewart confiesa la frase que no era capaz de decir en Crepúsculo de lo "vergonzosa" que era

Hace más de 15 años que Crepúsculo revolucionó por completo el imaginario de ficción de los vampiros y cambió las vidas de sus protagonistas, Kristen Stewart y Robert Pattinson.

Mucho ha cambiado desde entonces pero la saga Crepúsculo continúa siendo una parte imprescindible de la cultura pop y la primera entrega se ha convertido incluso en un film de culto, que los fans vuelven a ver una y otra vez haciendo "clásicas" algunas de sus escenas.

En el podcast Not Skinny But Not Fat, Kristen Stewart ha concedido su entrevista más relajada y sincera donde ha dado algunas opiniones sobre la cinta, siempre desde el cariño de quien echa la vista atrás con algo de vergüenza a sus años adolescentes.

"Cuando empezaste con Crepúsculo, ¿podías ni siquiera imaginar que sería algo tan grande que la gente aún sigue hablando de ello hoy? Me refiero, es que hay hasta TikToks que se siguen haciendo virales con esto", comenta la presentadora, Amanda Hirsch.

"¿Te acuerdas de lo de, 'ey Bella, ¿dónde demonios has estado loca?'", imita Amanda, recordando ese momento de Jacob que tanto se sigue recordando ahora por dar un poquito de cringe (nótese que el "loca" lo dicen en español en la versión original).

"Sí... ¿qué narices?", responde Kristen incrédula. "Me pregunto si eso estaba en el guion... ¡¿qué es eso?!", reconoce. "¿Sale en el libro? Igual sale en el libro", añade la actriz intentando buscarle explicación.

"Sí que hay algunas cosas raras, idiosincrásicas, en el libro en plan... lo del mono araña está en el libro", apunta la actriz. Otro momento que también ha sido muy recordado/ridiculizado donde Edward le dice "agárrate fuerte, mono araña" antes de subirla a cuestas y saltar por la ventana.

"Había otra que no era capaz de decir en absoluto, lo cual fue tan vergonzoso... Porque no hay nada más avergonzante que verte a ti misma pasando vergüenza", reconoce Stewart. "Y había una línea en la que creo que tenía que decirle, a Taylor, algo sobre sus músculos o algo. En plan... ¡ey, bíceps! Y todavía no soy cap... creo que lo dije como 'ey, bi...bi... oh Dios'", confiesa riendo. "¡Y eso sale en la película para siempre!".

Edward Cullen y Bella Swan en 'Crepúsculo' | Summit Entertainment

"Bueno, al menos no tuviste que decir 'dónde has estado loca'", replica la entrevistadora. Y Kristen coincide: "sí, eso es peor".

"Puede ser que ahora, en retrospectiva, no nos guste Bella?", pregunta entonces Amanda.

"¿Que NO nos guste?", quiere aclarar Kristen atónita. "Wow, wow, más te vale tener cuidado, quiero decir... No sé si eres consciente de con quién estás hablando", añade con nerviosismo, puesto que conoce de sobra el alcance que tienen sus palabras con los fans.