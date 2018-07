'El cuento de la criada' y otras series distópicas que no te puedes perder

Distopía, lo contrario a utopía, que plantea un mundo donde las contradicciones de los discursos ideológicos son llevadas a sus consecuencias más extremas. 'El cuento de la criada' es la última seria que cuenta con una trama distópica, basada en la novela de Margaret Atwood. Pero no es la única que se ha estrenado recientemente en la pequeña pantalla.

Desde 'Black Mirror' a 'The Man in the High Castle', sin olvidar el próximo estreno de 'El cuento de la criada' en abierto en la cadena de Atresmedia o la serie 'El Barco', de Antena 3. Repasamos algunas series distópicas que no te puedes perder.