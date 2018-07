Las canciones de 'Un Paso Adelante' que seguimos tarareando

UNO, DUE, TRE, QUATTRO

En cuanto la escuela de baile de Carmen Arranz (interpretado por Lola Herrera) abrió sus puertas en enero de 2002, de un día para otro, todos los jóvenes de este país (que todavía no sabían que unos meses después terminaría 'Compañeros'), quisieron convertirse en bailarines. El día después del estreno de 'Un paso Adelante' todas las teenagers corrieron a comprarse un par de calentadores y pronto las calles comenzaron a convertirse en improvisadas academias de baile. En poco tiempo, cambiamos el 'No te Fallaré' por el 'Morenita', no sin antes entonar el 'Uno, due, tre, quattro' con el que presumíamos de dominar italiano. En Objetivo TV nos hemos dado cuenta de que, aunque pasen los años, nuestra memoria todavía conserva algunos resquicios de las canciones del grupo de bailarines más famoso de la televisión y ¿por qué no recordar también las coreografías? Agárrate que vienen curvas.